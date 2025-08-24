¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û»ô¤¤¼ç¤Î¸ª¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë°¦Ç!?¤½¤Î»ÅÁð¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ëw¡×¤Ê¤ÉSNS¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÂ³¡¹¡õ6.8ËüÄ¶¤¨¤¤¤¤¤Í
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û»ô¤¤¼ç¤Î¸ª¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ëÇ¤À¤¬¡Ä!?
ÀèÆü¡¢¡Ø¤´ÍøÍÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ì¡²è¤òX(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦Ç¡¦¥¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90.1Ëü¿Í(2025Ç¯8·î20Æü¸½ºß)¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¡²è¤â6.8Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯8·î20Æü¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥¥å¥ë¥¬¡ª¤±¤ì¤É¤·¤Ð¤é¤¯¤¯¤¹¤ë¤È¥Õ¡¼¥¿¤Î¸ª¤«¤éÁ°Â¤òÎ¥¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¥Õ¡¼¥¿¤«¤é¤À¤¤¤ÖÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥¥å¥ë¥¬¤ÏÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¥å¥ë¥¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ëw¡×¡ÖÇ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¥å¥ëZ(@kyuryuZ) ¡¡¡¡ ¡¡
