¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û»ô¤¤¼ç¤Î¸ª¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ëÇ­¤À¤¬¡Ä!?

ÀèÆü¡¢¡Ø¤´ÍøÍÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ì¡²è¤òX(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦Ç­¡¦¥­¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥­¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90.1Ëü¿Í(2025Ç¯8·î20Æü¸½ºß)¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¡²è¤â6.8Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯8·î20Æü¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£

¡Ø¤´ÍøÍÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù01


ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¡¼¥¿¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥­¥å¥ë¥¬¡£¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Õ¡¼¥¿¤Î¸ª¤ËÁ°Â­¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿ÈÂÎ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿­¤Ð¤·»Ï¤á¤ë¡£

02


¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥­¥å¥ë¥¬¡ª¤±¤ì¤É¤·¤Ð¤é¤¯¤¯¤¹¤ë¤È¥Õ¡¼¥¿¤Î¸ª¤«¤éÁ°Â­¤òÎ¥¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¥Õ¡¼¥¿¤«¤é¤À¤¤¤ÖÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥­¥å¥ë¥¬¤ÏÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£

03


¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥­¥å¥ë¥¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ëw¡×¡ÖÇ­¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥­¥å¥ëZ(@kyuryuZ) ¡¡¡¡ ¡¡

