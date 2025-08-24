Ž¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÇúÈ¯¤¬Ž£ °ÂÁ´¤ÊÎý½¬¾ì½êµá¤á¡ÄÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ž¥¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½Áª¼ê¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
ÆüËÜ¤ÏÀï¸å80Ç¯¡£¤·¤«¤·À¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÀïÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÇúÈ¯¤¬Ž£ °ÂÁ´¤ÊÎý½¬¾ì½êµá¤á¡ÄÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ž¥¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½Áª¼ê¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¢°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¤Î»ê³Ø´ÛÂç³Ø¡£
¤³¤È¤·7·î¡¢Æ»¾ì¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç50¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¥¯¥µ¥Ê¡¦¥ê¥Ð¥ÁÁª¼ê(28)¡£»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëµÈ¸µÎèÈþÆáÁª¼ê(25)¤Î»Ñ¤â¡£
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ3Ç¯¡£
ÀïÁè¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ÂÁ´¤ÊÎý½¬´Ä¶¤òµá¤á¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉã¤ÏÀï¾ì¤ÇÇúÃÆ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡×
¡Ê¥ê¥ê¥¢¡¦¥Þ¥é¥ó¥Á¥å¥¯Áª¼ê¡Ë
¡ÖÀïÁè¤Ë¤è¤êËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥·¥§¥ë¥¿ー¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Îý½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎU23¥èー¥í¥Ã¥ÑÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥ê¥ê¥¢¡¦¥Þ¥é¥ó¥Á¥å¥¯Áª¼ê(23)¡£
¡Ê¥ê¥ê¥¢Áª¼ê¡Ë
¡ÖÉã¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤ÇÇúÃÆ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Éã¤Ï3Æü´Öºª¿ç¾õÂÖ¤Ç¡¢»ä¤Ï»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸Ø¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡£Àï»þ²¼¤Ç¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤òË¾¤à¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤äÆüËÜ¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÃ«²¬°ê»Ò³ØÄ¹¤Î°Õ¸þ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤ª¤È¤È¤·¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ê³Ø´ÛÂç³Ø Ã«²¬°ê»Ò³ØÄ¹¡Ë
¡ÖÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤Ç¿´¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¡¢»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤ËÍè¤Æ¡Ø¿´¤«¤é¾Ð¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
º£²ó¤Î¹ç½ÉÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤â¡£
¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡ÖËõÃã¤Î»î°ûÂÎ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËõÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤ª¤Ã¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ý¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¡¢¾ï¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¥µ¥¤¥ì¥ó
¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï¡£
¡ÊÂçÀÐ¡Ë
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢ÀïÃÏ¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¼ø¶È¤ÇÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤ËÀïÁè¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¤¥êー¥Ê¡¦¥³¥ê¥¢¥Ç¥ó¥³Áª¼ê¡Ë
¡Ö»ä¤Î½»¤àÄ®¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2½µ´ÖÃÏ²¼¼¼¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2022Ç¯10·î¤Ë²È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤¿¡¢¥¤¥êー¥ÊÁª¼ê¡£¾ï¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ä
¤³¤È¤·¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤Ï¡£
¡ÊÂç³Ø1Ç¯À¸¡Ë
¡ÖËèÆü¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»ä¤â¥µ¥Ã¥«ー¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡ÊÂç³Ø1Ç¯À¸¡Ë
¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
Q.º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡£80Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤¿¡©
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¤¸¤¿¡×
ÀïÁè¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ä
¡Ê¥ê¥ê¥¢Áª¼ê¡Ë
¡ÖÀïÁè¤Î¶²ÉÝ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¥Áー¥à ¥æ¥êー¥³ー¥Á¡Ë
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ÀïÁè¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÀïÁè¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
