¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè32²ó¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¤¬24Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÆ¤ÓÅÐ¾ë¤òµö¤µ¤ì¤¿°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¹¾¸Í¹Ù³°¤ÎµÈ¸¶¤ÎÉÏ¤·¤¤½îÌ±¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ½Å¤³¤È½Å»°Ïº¤ò²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ØJIN-¿Î-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂç±ü¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¡£
¡ÚÂè32²ó¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¸æ»°²È¤Ï¿·¤¿¤ÊÏ·Ãæ¤ËÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ò¿äµó¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢ÅÄ¾ÂÇÉ¤Î¿åÌîÃéÍ§¡Ê¾®¾¾ÏÂ½Å¡Ë¤ä¾¾Ê¿¹¯Ê¡¡ÊÁêÅç°ìÇ·¡Ë¤Ï¶à¿µ¤òÂ³¤±¤ë°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÉüµ¢¤ËËÛÁö¡£°Õ¼¡¤ÏºÆ¤ÓÅÐ¾ë¤òµö¤µ¤ì¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡¢¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢µß¤¤ÊÆ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï°Õ¼¡¤ÎÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¦¤¬¡¢Ä¹²°¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤«¤éÅÄ¾Â»þÂå¤ËÍø¤òÆÀ¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤äÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þÊüÁ÷¡£NHK BS¤Ë¤Æ18»þ¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¤Ë¤Æ12»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£
