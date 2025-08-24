¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡ÙÂè6ÏÃ¡¡¡ÈÆÁ½Å¡É¾¾ËÜ½á¡¢¡ÈÂìÌî¡É¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ë½é¤á¤Æ¤Î½ªËö´ü°åÎÅ¤òÇ¤¤»¤ë
¡¡¾¾ËÜ½á¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬24Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÁ½Å¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤ÏÂìÌî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ËË¬Ìä¿ÇÎÅ¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤ÎÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¾¾ËÜ±é¤¸¤ëµû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¤¬¡ÖÌä¿Ç¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖºÇÁ±¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Æâ²Ê¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢ºßÂð¥±¥¢¤òË¾¤à´µ¼Ô¤ÎË¬Ìä¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡£ÆÁ½Å¤Ï¡¢ÂìÌî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ËÃ´Åö¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£ÂìÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢¡Ê½ªËö´ü°åÎÅ¡Ë¤À¡£
¡¡´µ¼Ô¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿È¾ÅÄÃ¤¡ÊÀÐ¶¶Ï¡»Ê¡Ë¡£ÀÅ¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ¤¤Ï¡¢ÂìÌî¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¡£°ìÊý¤ÇÃ¤¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡ÃË¤ÎÎ¶Æó¡Êº£Ìî¹À´î¡Ë¤È¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Ä¹ÃË¤ÎÎµ°ìÏº¡Ê¶áÆ£¸ø±à¡Ë¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ëÂìÌî¡£´µ¼ÔËÜ¿Í¤Î´ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤òÁ°¤Ë¡¢ÂìÌî¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤Çº¤à¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¼¼¤Ë°ì¿Í¤ÎË¬Ìä¼Ô¤¬¡£¤½¤ì¤ÏÆÁ½Å¤ËÆâ½ï¤ÇÅç¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÖÃÓ¡ÊÅÄÃæÞ£¡Ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË21»þÊüÁ÷¡£
