今日8月24日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、横山裕（SUPER EIGHT）が登場！

いよいよ1週間後に迫った「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務める横山が、本番前のウォーミングアップ？SixTONESと一緒に脳トレ系リズムゲームで全力ダンス！

歴代チャリティーランナー・城島茂も緊急参戦！横山＆森本慎太郎と「ザ！鉄腕！DASH!!」チームを結成！モノの軌道を推理するゲームでSixTONESチームと真っ向勝負。さらに、今年もSixTONESと一緒に「高校生クイズ」を盛り上げる石川みなみアナウンサーも「マツケンサンバ」で踊り狂う！日本テレビ真夏の名物番組と、お祭り騒ぎの1時間！

◆「マジで『24時間テレビ』を背負ってるんですよ！」横山裕が脳トレゲームで大奮闘

最初のゲームは、脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」。全員で「マツケンサンバ」の曲にあわせてマツケンダンスを踊りながら、紛らわしいモノの数を数えるクイズに挑戦。

自分の胸元に書かれている数字が正解だと思ったら、最後の「オレ！」のタイミングで前に出てポーズ！不正解だった場合には、後ろにいる仲間の誰かにビリビリ電流のお仕置きが…。

チャリティーマラソンに向けて練習漬けの横山は「今日も朝走ってきた。10キロちょっと走った後にマツケンの振りを覚えるの、めっちゃしんどい」と始まる前からヘトヘト。助太刀参戦の石川アナと一緒に、最後まで「マツケンサンバ」を踊り切れるか？

3問連続で正解できた暁には、全員に最高級の超肉厚ステーキをご褒美。しかしチャレンジ失敗の場合は、進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が1人でご褒美を試食することに。スタジオが気まずい空気になるため「みんなに成功してほしい」と願う藤森だが…。ゲームはまさかの大荒れに！

「24時間テレビ」に弾みをつけたい横山は「絶対成功しましょう！いったるぞ〜！」とみんなを鼓舞するものの、自ら足を引っ張りまくり！松村北斗は「許さない…！」と横山をにらみ、京本大我も「誰のせい!?」と横山を責め立て…？後輩たちに平謝りの横山は「マジで『24時間テレビ』を背負ってるんですよ！俺ここでやりますよ！」と名誉挽回を狙うが…果たしてご褒美グルメをゲットできるか？

◆「軌道戦隊ルートマン」でジェシーVS城島、新旧ダジャレキング対決勃発!?

超難関ミッションを、その道のプロがどんな軌道でクリアするかを予想する大好評企画「軌道戦隊ルートマン」に城島が参戦！「ザ！鉄腕！DASH!!」チーム（城島、横山、森本）とSixTONESチーム（ジェシー、京本、松村、郄地）に分かれ、ご褒美の絶品バーガーを懸けて予想対決！

最初のミッションは、超難関ボウリング。ピンが半円状に17本並び、その中心にも2本。計19本のピンを一度に倒すには、どこを狙えばいいのか？昨年度のボウリングチャンピオンが描くたった1つの軌道を推理。“チャンピオンは左利き”というヒントを参考に郄地優吾がロマンあふれる軌道を思いつくと、DASHチームは森本が「今回はガターを使うんじゃないか？」と常識破りの軌道を予想。まさかの結末に、「やべぇ！」「感動する！」と一同総立ちに！

さらに、15個の球が複雑に配置された超難関ビリヤード「悪魔のミッション」を攻略する唯一の軌道や、ペットボトルのキャップを指ではじく「キャップ野球」で超難関ストライクを狙う奇跡の軌道を推理！森本の何気ない発言でゲームが予期せぬ展開を見せる中、ジェシーVS城島の新旧ダジャレキング対決が勃発!? その道のプロが描く軌道を当て、ご褒美グルメをゲットするのはどっちのチーム？

チャリティーマラソンを走る横山の意気込みや、過去にランナーを務めた先輩・城島からのアドバイスなど、ここでしか聞けない「24時間テレビ」チャリティーマラソンの裏話も。

