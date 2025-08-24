巨人ファンの石塚瑶季（左）とベイスターズファンの山口陽世（右）　※「山口陽世」インスタグラム

　日向坂46の山口陽世と石塚瑶季が23日、それぞれのインスタグラムを更新。東京ドームで行われたプロ野球・巨人×横浜DeNA戦を一緒に観戦したことを報告し、ユニフォーム姿も披露した。ファンからは「ユニフォーム姿可愛すぎ」「一緒に野球行きたい」と反響が寄せられている。

【写真】ユニフォーム姿がかわいい！　山口陽世＆石塚瑶季

　三期生の山口は「たまきちゃんと観る野球は倍楽しい」とコメントを添え、アイスを手に笑顔を見せる2ショットや、DeNAベイスターズの青いユニフォーム姿を公開。ベイスターズファンとして試合を楽しんだ様子を伝えた。

　一方、四期生の石塚は「巨人vsDeNA観戦してきました！　はるよパイセンと。勝利とアイスいただきました。また行きましょうね」と投稿。巨人のユニフォームに身を包み、勝利を喜ぶ笑顔の写真を掲載した。

　球団の応援こそ異なるものの、2人で野球観戦を満喫する姿にファンからは「山口陽世ちゃんと石塚瑶季ちゃんでジャイアンツとDeNAの試合観に行ってるの良すぎる」「ユニフォーム姿可愛すぎ」「一緒に野球行きたい」といった声が寄せられている。

引用：「山口陽世」インスタグラム（＠haruyoyamaguchi.official）、「石塚瑶季」インスタグラム（＠ishizukatamaki_official）