神出鬼没！ 高速の「覆面パトカー」どう見分ける!? ヒントは「青い男」と「走り方」をチェック？ “隠れパト”見分ける方法とは

それ、ただのセダンじゃないかも!?

忍者のように一般車の中に紛れ込み、違反車両を見かけたら突然赤色灯を光らせて颯爽と姿を現す覆面パトカー。

別に何も悪いことをしていなくても、思わず「ドキッ」としてしまったのか、あわてて急ブレーキを踏んでしまう人もいて、むしろ周囲の交通に迷惑をかけることもしばしば。

そんな不意の危険が生じないよう、ここで覆面パトカーの見分け方についていくつかご紹介します。

えっ！ こんなところに「覆面パトカー」!?

一般車と変わらない見た目の覆面パトカーですが、車種や外観の特徴、乗員の人数や服装、運転の挙動などから見分けることが可能です。

覆面パトカーの車種として代表的なのはトヨタ「クラウン」ですが、トヨタの「カムリ」や「マークX」、日産「スカイライン」などのも覆面パトカーに採用されています。

ほかにも、スバル「WRX S4」などが確認された例もありますが、基本的には国産の大きめなセダンタイプが主力となっています。

速度超過車両を取り締まる際に必要な加速性能を十分に持ち合わせている動力性能に優れたモデルが、覆面パトカーに採用される傾向にあるようです。

ボディカラーについては、ホワイト、ブラック、シルバー、ネイビーといった目立たない色が多く選ばれる傾向があります。

一般車両に紛れやすいようにという意図があると思われますが、なかには、鮮やかなブルーのボディカラーの覆面パトカーもあるようなので、油断は禁物です。

外観で見分けるポイントとしては、「追加アンテナの有無」が挙げられます。

覆面パトカーは無線機を搭載しているため、リアガラス上部やトランク周辺にアンテナが装着されていることがあるのですが、最近は明確にそれとわかるような形状のアンテナのないタイプも増えているため、以前よりも見分けにくくなっています。

また、「ルームミラー周辺の装備」も見分けるポイントです。

覆面パトカーは通常2名体制で取り締まりを行っているため、助手席の警察官が後方確認しやすいよう、ルームミラー付近に小型カメラや補助ミラーが取り付けられている場合があるのです。

さらには、赤色灯の格納部が車内からわずかに見えることもあります。

乗員の服装もヒントになります。

青や黒の制服風の服を着用し、帽子やヘルメットを被っていたら、それは覆面パトカーである確率が高いでしょう。

リアガラスにスモークフィルムが貼られていることが多く、後方からは確認することは難しいですが、ヘルメットがみえたら、気を付けたほうがよいかもしれません。

地味なセダンの「地味な走り」に注目!?

「クルマの挙動」にも注目です。

覆面パトカーは、法定速度かそれをわずかに上回る程度の速度を保ち、通常走行中は急な加減速や頻繁な車線変更をしません。

とくに高速道路では、走行車線で一般車両に紛れ込むように、大人しく巡行していることが多い傾向にあります。

安全運転に徹すれば、「急な緊急走行」に驚く必要はありません

「やたら大人しい運転をする、地味な色味のセダン」を見かけたら、むしろ「もしかして…」と思ったほうが良いかもしれませんね。

覆面パトカーに摘発されやすいケースとしては、流れに乗っていたけど、ちょっと気が緩んで速度を出し過ぎてしまった場合や、車間距離を詰めながら走行している場合、前が空いた途端に一気に加速してしまう場合など。

こうしたドライバーは、周囲の状況を把握せず、自分の前だけを見て運転をしている傾向があるため、覆面パトカーに追いつかれても気付かず、そのまま検挙されてしまうケースが多いのです。

覆面パトカーがすぐ後ろにいたとしても、自分が違反をしていなければ何の問題もないのですが、「警察が見ている」と思うと、緊張して普段やらないことをやってしまうことも考えられます。

普段から違反となるような行為をしないことはもちろんですが、覆面パトカーを見かけたら「お仕事お疲れ様です！」と思うくらいの意識で良いかもしれませんね。