◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 8-3 ソフトバンク(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムがソフトバンクとの首位攻防2戦目に勝利。試合後のお立ち台には、2番手で登板し好投を見せたドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手が登場しました。

7月26日のロッテ戦でプロ初登板を迎えた柴田投手。先発のマウンドにあがると、3回をパーフェクトと見事なデビューを飾りました。23日のソフトバンク戦は、この登板以来の1軍マウンド。初のリリーフ起用に応え、2イニング連続で打者3人で抑える無失点の好投を見せました。3イニング目となった8回には、2巡目を迎えたソフトバンク打線の猛攻を浴び、1失点に加え2アウト満塁のピンチを招き降板。それでも19歳らしからぬピッチングを披露しました。

3点リードで迎えた6回、首位攻防戦となる大事な試合の2番手としてマウンドにあがった気持ちについて、柴田投手は「こういう大事な試合の時に呼ばれて、自分自身もうれしく思います」とコメント。続けて「この大事な、絶対ホークスに勝たないといけない場面で中継ぎとして呼ばれましたが、ファンの方々の声援が本当に力になりました。ありがとうございます」とファンへ向けて語ります。

さらに「最後打たれて代わってしまったのですが、それまではいい内容で、いいテンポで抑えられた。ファイターズのいい打線の巡りの起点になれたかなと思うので、そこはよかったかなと思います」とこの日の投球を振り返りました。

福岡出身の柴田投手は、出身高校も福岡大大濠高であり、ドラフト会議でも日本ハムとソフトバンクが競合。縁もある地元球団・ソフトバンクとの対戦については「小学校の頃から見てた選手と対戦できた。本当にプロ野球に入ってよかったと思いました」と、素直に喜びを語りました。

最後に、残りのシーズンに向けて「次は、勝利投手をつかめるように、僕自身も日々レベルアップできるように頑張ります」と意気込んだ柴田投手。この日は最速154キロのストレートも交えながら山川穂高選手を打ち取る場面も見せており、この活躍にSNSでも「柴田くんすごい、小学校から見てた選手と対戦なんて」「柴田獅子くんナイスピッチング！」「柴田くんの成長速度は異常」などの声があがりました。