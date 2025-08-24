£Õ¡½£±£¸£×ÇÕ¡¡ËöµÈÎÉ¾ç¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¤éÁª½Ð¡Ä²£ÉÍ¤«¤é°¤ÉôÍÕÂÀ¤é£´¿Í
¡¡ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£²£³Æü¡¢£¹·î£µÆü¤«¤é²Æì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Õ¡½£±£¸¡Ê£±£¸ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£²£°¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤«¤é¤Ï¡¢º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¤ò£²Ç¯À¸¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¡£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñÍ¥¾¡¤Î²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Ìî¼ê¤â·ó¤Í¤ëÅê¼ê¤Î±üÂ¼Íê¿Í¡Ê£³Ç¯¡Ë¤äÁö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¡ÊÆ±¡Ë¤é£´¿Í¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï£·²óÀ©¤Ç»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡ËÀ©¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¡¢Â¤¬Â®¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¹Í¤·¤¿¡£¡Ê£²£°£²£³Ç¯¤ËÂ³¤¯¡ËÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦Åê¼ê¡¡ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¡¢²¼½Å¸¿µ¡ÊÆ±¡Ë¡¢ºäËÜ¿µÂÀÏº¡Ê´ØÅì°ì¡Ë¡¢À¾Â¼°ìµ£¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë¡¢ÃæÌîÂç¸×¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡ÊÁÏÀ®´Û¡Ë¡¢ÁáÀ¥ºó¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
¡¡¢¦Êá¼ê¡¡Âç±ÉÍøºÈ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢²£»³Íª¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¡¢Æ£¿¹³¤ÅÍ¡ÊÌÀÆÁµÁ½Î¡Ë
¡¡¢¦ÆâÌî¼ê¡¡±üÂ¼Î¿Âç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¢°Ù±Êâ«¡ÊÆ±¡Ë¡¢²¬ÉôÈôÍºÇÏ¡ÊÆØ²ìµ¤Èæ¡Ë¡¢ÄÔÎ°º»¡ÊÍúÀµ¼Ò¡Ë¡¢¹âÈªÃÎµ¨¡ÊÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ë¡¢º£²¬ÂóÌ´¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
¡¡¢¦³°Ìî¼ê¡¡Àî¸ýÁó²¢¡Ê¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ë