²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢Áª¼ê¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Ï£²£´·ï¡ÄÁ°²óÂç²ñ¤Î£µ£¸·ï¤«¤é¸º¾¯
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñËÜÉô¤Ï£²£³Æü¡¢Áª¼ê¤ËÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë£²£´·ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢³Æ¹»¤¬½éÀï¤ËÎ×¤à´ü´Ö¤ËÈ¯À¸¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Îµ¤²¹¤¬º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î£µ£¸·ï¤«¤é¸º¾¯¤·¤¿¡££²ÉôÀ©¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Âè£±¡Á£µÆü¤Ï£¸·ï¡Ê¸áÁ°¤ÎÉô£³·ï¡¢Í¼Êý¤ÎÉô£µ·ï¡Ë¤Ç¡¢Âè£¶Æü°Ê¹ß¤Ï£±£¶·ï¤À¤Ã¤¿¡£
