「暫定６位までが３pt差の神リーグ」「首位争いも残留争いも混沌」今度は鹿島がトップ返り咲き！ J１最新順位表が話題「マリノスがついに降格圏を抜けた！」
J１の第27節は、８月22日から24日の３日間にわたって開催。23日には８試合が各地で行なわれた。
鹿島は新潟を２−１でくだし、暫定で首位に再浮上した。横浜FMは町田と０−０のドロー決着で、貴重な勝点１を手にして降格圏を脱出。岡山は湘南に１−０で勝利し、９位にランクアップした。
23日のすべての試合が終わったあとに、Jリーグの公式XがJ１の最新順位表を公開。ファンやサポーターからは次のような声があがった。
「ついにマリノスが残留圏に」
「マリノスがついに降格圏を抜けた！」
「岡山はほんまよう頑張ってくれてる」
「稀に見る混戦」
「首位争いも残留争いも混沌としてるなぁ」
「鹿島に悲願のタイトルを！」
「優勝可能性京都までかな？」
「京都は２試合分少ないから怖いなあ」
「ころころ首位が変わって、観ていて本当に楽しいわ」
「トップ６どこが優勝してもおかしくない」
「暫定６位までが３pt差の神リーグ」
「やべぇ、１位から６位までが接戦すぎる」
「この首位グループのゴチャゴチャした中に入りたい」
なお、J１第27節の結果と予定は以下のとおり。
▼８月22日開催分
柏 ４−２ 浦和
▼８月23日開催分
福岡 ０−０ 清水
東京V ０−３ 広島
新潟 １−２ 鹿島
名古屋 ３−４ 川崎
G大阪 ３−２ 横浜FC
C大阪 １−１ 神戸
岡山 １−０ 湘南
横浜FM ０−０ 町田
▼８月24日開催分
FC東京 19:00 京都
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】トップ６は勝点３差！ J１最新順位表（８月23日時点）
