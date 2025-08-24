第１０７回全国高校野球は２３日、決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）との競り合いを制し、初の全国制覇を果たした。

犠打や盗塁を得点につなげるそつのない野球を見せ、２年生投手２人の好投で逃げ切った。沖縄勢としては興南以来１５年ぶり２度目の栄冠。３度目の優勝を狙った日大三は一回に先制したが、その後は好機で打線がつながらなかった。

沖縄尚学３−１日大三

沖縄尚学は二回に阿波根の適時二塁打で追いつき、六回に宜野座の適時打で勝ち越し。新垣有、末吉の継投で二回以降を無失点に抑えた。日大三は四回一死満塁の好機を逃したのが痛かった。

地方大会は打率２割台前半

まさに主砲の一打だった。八回、沖縄尚学の４番宜野座が日大三のエース近藤の変化球を振り抜いた。ライナー性の打球があっという間に中堅の左を抜け、フェンスに到達。二塁走者が３点目のホームを踏み、大観衆で埋まった三塁側アルプスが揺れた。

新チーム結成当初は４番を務めることもあったが、思うように結果を残せず打順を下げた。今夏の沖縄大会も打率は２割台前半。スイングの際に体が前に突っ込み、目線がぶれたという。「甲子園に来るまでは一番悩んでいたと思う」と３番の比嘉も気にかけていた。甲子園の初戦は７番で無安打だった。その試合後、比嘉監督から、軸足に重心を乗せるよう助言を受けた。意識して臨んだ２回戦は２安打３打点。「目線が安定し、ボールを見極める時間が長くなった」という。３回戦から５番、準決勝から４番を任された。

決勝の第１打席は内野安打で出塁して同点の生還、第３打席は勝ち越し打と全得点に絡んだ。大会を通じた打率４割７分８厘、７打点はともにチームトップ。宜野座は「（甲子園に来るまで）チームの足を引っ張ってきた。（比嘉）先生の期待に応えることができた」と控えめに喜んだ。集大成の甲子園で、優勝に欠かせない打者となった。（松本慎平）