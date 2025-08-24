¡ÚÇäÌî²íÍ¦¡¡²æ¤¬Æ»23¡Û½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿Ë®³Ú¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡¡´°àú¤Ê²Î»ì¡Ö»þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì¡×
¡¡1978Ç¯È¯Çä¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ö»þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤ÏËÍ¤¬½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿Ë®³Ú¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡£2017Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ºî»ì²È¤Î»³Àî·¼²ð¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡¢¢öºá¤Ê¤ä¤Ä¤µ¡¡ah¡¡PACIFIC¡½¡½¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤Ë¶Ã¤¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î²Î¤Ç¤¹¡£Âº·É¤¹¤ë»³Àî¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤òÆÉ¤à¤Èº£¤â¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö´À¤ò¤«¤¤¤¿¥°¥é¥¹¡×¤È²Î¤Ã¤¿¸å¤ËÂ³¤¯¡Ö¸÷¤ëÈ©¤Î¹á¤ê¡×¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È´À¡É¡£¸Þ´¶¤ÎÁ´¤Æ¤òÆ°°÷¤·¤¿Æù´¶Åª¤Ç¤µ¤¨¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê²Î»ì¤Ïºî»ì²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬¤³¤Î¶Ê¤È½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï20ÂåÈ¾¤Ð¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£Ä¶¥¯¡¼¥ë¤Ê¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹â¶¶¹¬¹¨¤µ¤ó¡£¿ô¼ïÎà¤Î²»¿§¤ò¶î»È¤·ÆÈÁÏÅª¤Ê¸°È×¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤Î¤ÏºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¡£YMO¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î2¿Í¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¹¨¤µ¤ó¤È¤Ï70Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËËÍ¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖLA¡¡VIE¡×¤ÎÁÏ´©¹æ¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡£Åö»þ¡¢»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤ÎYMO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Ã¹©ËÇ°×·¿²»³Ú¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¹½ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿YMO¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤Éµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤±¤É¡¢æ·ÃÑ¿´¤¬Àè¤À¤Ã¤Æ¿´¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î°Õµ¤ÃÏ¤Î¤Ê¤µ¤¬ÍýÍ³¤Ç¿¼¤¯¸ò¤ï¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¾¯½÷A¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÞ¤°¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¹¬¹¨¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ë»þ¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ê¹¬¹¨¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ó¤ÊÀ¨¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò300¡ó¤¯¤é¤¤°ú¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¨¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤À¤è¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤Ï¹¬¹¨¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤Î¥É¥é¥à¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¡×¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ó¥»¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¡×¤È¸ýÅÁ¤¨¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë³ÚÉè¤Ë½ñ¤«¤º¤Ë²»³Ú¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤æ¤¯¥Ø¥Ã¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤È¸°È×¤òÃ¡¤±¤Ð¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡ª¡×¤È¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ýÉü¤Ç¤ª¼ò¤¬È¯¹Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë³Ú¶Ê¤¬Ë½á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡´û¤Ë°ìÎ®¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢°ìÈÖ¥¥é¥¥é¤·¤¿ºÍÇ½¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²«¶â¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£ºîÍÑ¤·¹ç¤¦¤½¤Î´Ø·¸À¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤È¤ª¤·¤¤¿Í¤È¤Î¹¬¤»¤Ê»þ¤ò¤·¤Ó¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¤ÏÎáÏÂ¤Î¤¤¤ÞÄ°¤¤¤Æ¤â»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡þÇäÌî¡¡²íÍ¦¡Ê¤¦¤ê¤Î¡¦¤Þ¤µ¤ª¡Ë1951Ç¯¡Ê¾¼26¡Ë2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô½Ð¿È¤Î74ºÐ¡£´ë¶È¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢81Ç¯ºî»ì²È¤Ë¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¾¯½÷A¡×¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡ÖÎÞ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1500¶Ê°Ê¾å¤Î²Î»ì¤òÀ©ºî¡£2026Ç¯¤Ë³èÆ°45Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£