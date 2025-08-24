第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日、甲子園球場で決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）との競り合いを制し、初の全国制覇を果たした。

３度目の優勝を狙った日大三は一回に先制したが、その後は好機で打線がつながらなかった。

沖縄尚学３−１日大三

沖縄尚学は二回に阿波根の適時二塁打で追いつき、六回に宜野座の適時打で勝ち越し。新垣有、末吉の継投で二回以降を無失点に抑えた。日大三は四回一死満塁の好機を逃したのが痛かった。

日大三の継投策は三木監督の思惑通りに進んでいった。今大会初登板の谷津が先発し、緩急を使った投球で三回まで１失点。２番手の山口は四、五回を完璧に抑えた。六回、山口が先頭打者に安打を許した場面でエースの近藤が投入された。

しかし、沖縄尚学打線はしぶとかった。この走者の生還を許して勝ち越され、八回には追加点を奪われた。近藤は「投げミスをしっかり捉えてくる」と、準決勝までの相手とは違う圧力を感じていた。「（谷津と山口が）良い投球をしてくれたのに、自分が打たれてしまい申し訳ない」。試合直後は、あふれる涙をぬぐう姿があった。

それでも大きな成果を残したという実感が徐々に湧いてきた。近藤は「球が速くなくても通用することを全国の人に分かってもらえたと思う」と晴れやかな表情で語った。大学で野球を続ける予定。さらに高いレベルで投球術を追究する。（塩見要次郎）