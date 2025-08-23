糖尿病の人は注意。高血圧を放置すると「心臓病8.4倍」「脳卒中5.6倍」に【医師解説】

糖尿病を発症すると、心臓病や脳卒中などの心血管疾患リスクが高くなるといわれています。しかし一体なぜ、それらのリスクが高まるのでしょうか？ 予防法はあるのでしょうか？ 地域・総合クリニック十日市場の布目先生に教えてもらいました。

監修医師：

布目 英男（地域・総合クリニック十日市場）

富山医科薬科大学医学部（現：富山大学）卒業後、富山医科薬科大学附属病院（現：富山大学附属病院）、成田赤十字病院で研修。東京女子医科大学、水戸済生会総合病院、板橋中央総合病院にて糖尿病診療・総合診療に従事。葛西内科皮膚科クリニック院長を経て2024年4月医療法人知粋会 地域・総合クリニック 十日市場管理者就任。

編集部

糖尿病の人が心血管疾患を予防するにはどうしたら良いのでしょうか？

布目先生

まずは食事療法や運動療法を継続し、生活スタイルを改善することが重要です。血糖値が高い状態をそのままにしておくと動脈硬化が進行しやすくなるので、食事ではカロリーやコレステロール、糖質に注意することが必要です。また有酸素運動や筋力トレーニング、ストレッチなどの運動療法も継続し、肥満や代謝の改善に努めるようにしましょう。もちろん、定期的に医療機関を受診し、医師に状態をチェックしてもらうことも大切です。

編集部

そのほかに気をつけることはありますか？

布目先生

特に気をつけたいのは、高血圧と糖尿病が合併すると心血管疾患のリスクがますます高まるということです。研究により、血圧が高いと心臓病や脳卒中のリスクが高くなることがわかっています。

編集部

高血圧になるとなぜ、心臓病や脳卒中のリスクが高まるのですか？

布目先生

高血圧も動脈硬化の危険因子となるからです。血圧が高くなると血管の内部が傷つき、血管が厚くなったり、硬くなったりします。そのため動脈硬化が進みやすくなり、心臓病や脳卒中を引き起こすのです。

編集部

具体的に、どれくらいリスクが高くなるのですか？

布目先生

糖尿病で、上の血圧が150mmHg以上の場合、血糖値が正常で上の血圧が120mmHg未満の人に比べ、心疾患のリスクは8.4倍上昇することがわかっています。同じく、糖尿病で上の血圧が150mmHgの場合、脳卒中のリスクは5.6倍になることがわかっています。そのため食事では血糖のコントロールに加えて減塩に気をつけるなど、高血圧対策も重要です。

※この記事はMedical DOCにて＜糖尿病になると心臓病･脳卒中のリスクが数倍高まるのはなぜ？【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。