²Æì¾°³Ø¡¢µ±¤¤¤¿·ø¼é¡ÄÁ´»î¹ç£³ÅÀº¹°ÊÆâ¤Ç£Ö
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå¤Ï£²£³Æü¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡µ¾ÂÇ¤äÅðÎÝ¤òÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤½¤Ä¤Î¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¸«¤»¡¢£²Ç¯À¸Åê¼ê£²¿Í¤Î¹¥Åê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÆìÀª¤È¤·¤Æ¤Ï¶½Æî°ÊÍè£±£µÇ¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î±É´§¡££³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆüÂç»°¤Ï°ì²ó¤ËÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¥µ¡¤ÇÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²Æì¾°³Ø£³¡½£±ÆüÂç»°
¡¡²Æì¾°³Ø¤ÏÆó²ó¤Ë°¤ÇÈº¬¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Ï»²ó¤Ëµ¹ÌîºÂ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¿·³ÀÍ¡¢ËöµÈ¤Î·ÑÅê¤ÇÆó²ó°Ê¹ß¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÆüÂç»°¤Ï»Í²ó°ì»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£
£²Ç¯À¸¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¡¢»Ù¤¨¤¿·ø¼é
¡¡È¬²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë»þ¤«¤é¡¢²Æì¾°³Ø¡¦¿·³ÀÍ¤Î±¦µÓ¤Ï¤Ä¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»à¸å¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆ±¤¸£²Ç¯À¸¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢ÆüÂç»°¤Î£´ÈÖÅÄÃæÎÊ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·ø¤¤¼é¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿®¤¸¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤ÇÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¨¡¼¥¹ËöµÈ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ËöµÈ¤Ï¡¢¡ÖÇ¤¤»¤í¡×¤È¿·³ÀÍ¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ý¥ó¤È¤¿¤¿¤¤¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ï¶¯Îõ¤Ê»°¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÃ«²°¤¬Æñ¤Ê¤¯¤µ¤Ð¤¤¤¿¡£¶å²ó¤Ï»Íµå¤È¼«¤é¤Î¼ººö¤Ç¾·¤¤¤¿°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢Í··â¤Î¿¿´î»Ö¤¬µåÂ¤ÎÂ®¤¤¥´¥í¤òÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤Ç»ß¤á¡¢Ê»»¦¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡×¤ÈËöµÈ¡££²Ç¯À¸¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤¬·ø¼é¤Ç¤â¤êÎ©¤Æ¤¿Àï¤¤¤Ïº£Âç²ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¶þ¿«¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤Î²ÆìÂç²ñ¤Ï£³²óÀï¤Ç¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ãæ¿´¤Î¼éÈ÷¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢³Î¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤ë°Õ¼±¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬²Æì½Ð¿È¤Ç¡¢¸©³°¤Î³Ø¹»¤È¤Î»î¹ç·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Ã»Ò±à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ò´Þ¤à£¶»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬£³ÅÀº¹°ÊÆâ¤ÎÀÜÀï¡£È¾Ê¬¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£±ÅÀº¹¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¼éÈ÷¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤¬Åê¼ê¤Îµ¤Ç÷¤ò¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¡¢ÂÇÀþ¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÅç¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¼ç¾¤Î¿¿´î»Ö¡£¸©Àª£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î´¿´î¤Ï¡¢²Æì¤Îµå»ù¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¾åËÜ¸×Ç·²ð¡Ë
¡¡²Æì¾°³Ø¡¦Èæ²Å´ÆÆÄ¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡£¿·³ÀÍ¤¬È¬²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿·³ÀÍ¤Î¡Ë¹¥Åê¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¡Ê½à·è¾¡°Ê¹ß¡Ë¥¨¥é¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤¬À®Ä¹¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¢¡²Æì¾°³ØÌîµåÉô¡¡£±£¹£µ£·Ç¯ÁÏÉô¡£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ï£¹£¹¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤Î£²ÅÙÍ¥¾¡¡£²Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£´¡¢£²£³Ç¯¤Î£¸¶¯¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡££Ï£Â¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅìÉÍ¡¢µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤é¡£