プロ野球セ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。

首位の阪神は6位のヤクルトと対戦。初回、森下翔太選手が第18号2ランホームランを放ち、先制に成功。しかし1点リードで迎えた9回、守護神の岩崎優投手が1アウト満塁のピンチを背負うと、犠牲フライを打たれて、試合は延長に突入。その後、両チームとも得点を奪えず、引き分けに終わりました。

3位DeNAと対戦した2位巨人は5回、岡本和真選手の2試合連発となる第10号ソロホームランで1点を先制。さらに7回には、岡本選手が2打席連続の第11号ソロホームランを放ち、リードを広げました。投げては先発の井上温大投手が6回途中無失点の投球で4勝目を挙げ、巨人がDeNAに2連勝で、カード勝ち越しを決めました。

4位広島と対戦した5位中日は初回、相手のエラーと細川成也選手のタイムリーで2点を先制。さらに8回には細川選手、9回にはチェイビス選手にホームランが生まれ、先発・郄橋宏斗投手を援護。郄橋投手は8回2失点の力投で勝利を飾り、中日はこのカードを勝ち越しました。

この結果、阪神は優勝マジックを1つ減らして「18」とし、中日が4位に浮上。また広島が5位後退となりました。

▽23日のセ・リーグ結果

◆ヤクルト 2-2 阪神

本塁打【ヤクルト】山田哲人9号【阪神】森下翔太18号

◆巨人4 - 1DeNA

勝利投手【巨人】井上温大(4勝7敗)

敗戦投手【DeNA】石田裕太郎(2勝4敗)

本塁打【巨人】岡本和真10号、11号【DeNA】ビシエド2号

◆中日 5-2 広島勝利投手【中日】郄橋宏斗(6勝9敗)敗戦投手【広島】森下暢仁(6勝14敗)セーブ【中日】松山晋也(0勝0敗34S)本塁打【中日】細川成也13号、チェイビス4号