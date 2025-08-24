『Golden SixTONES』に24時間テレビチャリティーランナー・横山裕が初登場！先輩ランナー・城島茂も緊急参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月24日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』に、横山裕（SUPER EIGHT）が登場する。

■横山裕が脳トレゲームで大奮闘！「マジで『24時間テレビ』を背負ってるんですよ！」

いよいよ1週間後に迫った『24時間テレビ48』でチャリティーランナーを務める横山が、本番前のウォーミングアップ!? SixTONESと一緒に脳トレ系リズムゲームで全力ダンス。さらに、歴代チャリティーランナー・城島茂も緊急参戦する。

最初のゲームは、脳トレ系リズムゲーム「マツケンナンバー」。全員でマツケンサンバの曲にあわせてマツケンダンスを踊りながら、紛らわしいモノの数を数えるクイズに挑戦。

自分の胸元に書かれている数字が正解だと思ったら、最後の「オレ！」のタイミングで前に出てポーズ。不正解だった場合には、後ろにいる仲間の誰かにビリビリ電流のお仕置きが。

チャリティーマラソンに向けて練習漬けの横山は「今日も朝走ってきた。10キロちょっと走ったあとにマツケンの振りを覚えるの、めっちゃしんどい」と始まる前からヘトヘト。助太刀参戦の石川みなみアナと一緒に、最後までマツケンサンバを踊り切れるか。

3問連続で正解できた暁には、全員に最高級の超肉厚ステーキをご褒美。しかしチャレンジ失敗の場合は、進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）がひとりでご褒美を試食することに。スタジオが気まずい空気になるため「みんなに成功してほしい」と願う藤森だが、ゲームはまさかの大荒れに。

『24時間テレビ』に弾みをつけたい横山は「絶対成功しましょう！ いったるぞ～！」とみんなを鼓舞するものの、自ら足を引っ張りまくり。

松村北斗は「許さない…！」と横山をにらみ、京本大我も「誰のせい!?」と横山を責め立て…。

後輩たちに平謝りの横山は「マジで『24時間テレビ』を背負ってるんですよ！俺ここでやりますよ！」と名誉挽回を狙うが…。はたしてご褒美グルメをゲットできるか？

■「軌道戦隊ルートマン」でジェシーVS城島茂、新旧ダジャレキング対決勃発!?

超難関ミッションを、その道のプロがどんな軌道でクリアするかを予想する大好評企画「軌道戦隊ルートマン」に、城島茂が参戦。『ザ!鉄腕!DASH!!』チーム（城島、横山、森本慎太郎）とSixTONESチーム（ジェシー、京本、松村、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記））に分かれ、ご褒美の絶品バーガーを懸けて予想対決する。

最初のミッションは、超難関ボウリング。ピンが半円状に17本並び、その中心にも2本。計19本のピンを一度に倒すには、どこを狙えばいいのか？ 昨年度のボウリングチャンピオンが描くたったひとつの軌道を推理。“チャンピオンは左利き”というヒントを参考に高地がロマンあふれる軌道を思いつくと、DASHチームは森本が「今回はガターを使うんじゃないか？」と常識破りの軌道を予想。まさかの結末に、「やべぇ！」「感動する！」と一同総立ちになる。

さらに、15個の球が複雑に配置された超難関ビリヤード「悪魔のミッション」を攻略する唯一の軌道や、ペットボトルのキャップを指ではじく「キャップ野球」で超難関ストライクを狙う奇跡の軌道を推理。

森本の何気ない発言でゲームが予期せぬ展開を見せるなか、ジェシーVS城島の新旧ダジャレキング対決が勃発!? その道のプロが描く軌道を当て、ご褒美グルメをゲットするのはどちらのチームか。

さらに、チャリティーマラソンを走る横山の意気込みや、過去にランナーを務めた先輩・城島からのアドバイスなど、ここでしか聞けない24時間マラソンの裏話も語られる。

