プロ野球パ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。

日本ハムは首位ソフトバンクに連勝。2回、レイエス選手の26号ソロや万波中正選手のタイムリーなどで4点を先制。4回、6回には清宮幸太郎選手の2打席連続タイムリー、7回にはレイエス選手や石井一成選手の一発で突き放し、12安打8得点で圧倒しました。日本ハムが首位ソフトバンクに1.5ゲーム差へ迫っています。

オリックスは楽天との乱打戦に勝利。1点を追う4回に太田椋選手のタイムリーや押し出し四球で勝ち越すと、6回には西野真弘選手の3ランで突き放します。7回に2点差に詰められますが、9回までで4時間19分となった熱戦を制しました。2番手で3イニング無失点に抑えた5年目の川瀬堅斗投手がプロ初勝利。3位オリックスが4位楽天と3ゲーム差に広げています。

西武はロッテに2連勝。初回、ネビン選手の先制タイムリーが飛び出すと、8回には渡部聖弥選手の犠牲フライで追加点。投げては今井達也投手が9回12奪三振の完封勝利で8勝目を手にしました。敗れたロッテは今季22度目の完封負けです。

▽8月23日のパ・リーグ結果

◆日本ハム 8-3 ソフトバンク

勝利投手【日本ハム】福島蓮(3勝0敗)

敗戦投手【ソフトバンク】有原航平(10勝7敗)

本塁打【日本ハム】レイエス26号、27号、石井一成3号【ソフトバンク】牧原大成3号

◆オリックス 8-6 楽天

勝利投手【オリックス】川瀬堅斗(1勝1敗)

敗戦投手【楽天】今野龍太(1勝2敗)

セーブ【オリックス】マチャド(3勝4敗21S)

本塁打【オリックス】西野真弘4号

◆西武 2-0 ロッテ勝利投手【西武】今井達也(8勝5敗)敗戦投手【ロッテ】サモンズ(4勝4敗)