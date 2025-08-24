¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£2²èÌÌAndroidµ¡¡ÖPocket DS¡×¤ËÍ½Ìó»¦Åþ¡ª
Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯AYANEO¤Ï¡¢AndroidÅëºÜ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¡ÖPocket DS¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤ò»×¤ï¤»¤ë2²èÌÌ¤Î¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë·¿¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pocket DS¤Ï¡¢¾åÉô¤Ë7¥¤¥ó¥Á1080p OLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê165HzÂÐ±þ¡Ë¡¢²¼Éô¤Ë5¥¤¥ó¥Á1024¡ß768¡Ê4:3ÈæÎ¨¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢ºÇÂç16GB RAM¡¢ºÇÂç1TB UFS 4.0¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢¥ê¥Ë¥¢Hall-effect¥È¥ê¥¬¡¼¡¢TMR¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢8000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ê¹âÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¡Ë¡¢6¼´¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£
¤¿¤À¤·¡¢OS¤Ï3Ç¯Á°¤ÎAndroid 13¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè2¤Î¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¥È¥ê¥¬¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ËºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤½¤¦¡£
2²èÌÌ¤Î³èÍÑÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍÑÅÓ¡×¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀßÄê¤«¤éÊÒÂ¦¤Î²èÌÌ¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈIndiegogo¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
²Á³Ê¤Ï½é´ü¹½À®¡Ê8GB RAM¡¿128GB UFS 3.1¡Ë¤¬Áá´ü½Ð»ñ¼Ô¸þ¤±¤Ë400¥É¥ë¡ÊÌó6Ëü±ß¢¨¡Ë¡Á¡¢ÄÌ¾ïÈÎÇä¤Ï519¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü7000±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥É¥ë¡áÌó147±ß¤Ç´¹»»¡Ê2025Ç¯8·î21Æü¸½ºß¡Ë
¾å°Ì¹½À®¤Î16GB¡¿1TB¥â¥Ç¥ë¤ÏÌó700¥É¥ë¡ÊÌó10Ëü±ß¡ËÁ°¸å¤Ç¡¢10·î¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Source: Indiegogo
via: 9to5Google
