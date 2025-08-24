タミフルの原料となる八角（ゲッティ＝共同）

内戦が長引くミャンマーで産業を育成しようと、インフルエンザ治療薬の原料になる八角を栽培する試みが進む。中華料理に欠かせない香辛料だが、成分の「シキミ酸」は抗ウイルス薬「タミフル」に使われる。支援関係者は「国を立て直して復興させるだけでなく、医薬品の安定供給は世界平和につながる」と期待する。（共同通信＝道下健弘）

「精製すれば実の倍近い価格で売れる」―。中部ピンウールウィンで2025年6月、農家が製薬会社の説明に聞き入った。近隣ミ酸を地元で精製する展望を描国への出荷が当面の目標で、長期的にはシキく。「農場で精製できるのか」「コンニャクイモ栽培と両立しよう」。期待の声が相次いだ。

仕掛けたのは医療支援に取り組む医師林健太郎さん（51）＝神奈川県鎌倉市。医薬品用の大半が中国産であることに着目した。タミフルはジェネリック医薬品（後発薬）もあるが、インフルエンザが大流行した場合の供給に懸念が残るという。気候が似たミャンマーで栽培できれば供給源の多様化に資する。

林さんは2013年から苗の育成や植樹を指導してきた。八角は成長が遅く、実がなるまで約8年。ようやく実をつけ始めたところで軍事政権下での内戦が激化し、爆撃で破壊されてしまった育苗場や用水路もある。2025年3月の大地震は混乱に拍車をかけた。

それでも地元の意欲は高い。輸入物は小売店で1キロ当たり15ドル（約2200円）相当で販売される。まだ集荷体制も整っておらず、収穫した八角は香辛料として消費されているのが実情だが、牧師兼農業のビャ・サミュエルさん（48）は「次世代に残せる産業にしたい」と熱意を語る。現金収入の柱に期待しており、農家80戸と約20ヘクタールに5千本の苗木を植えたと説明。一方、麻薬用のケシ栽培から切り替えたグループもあるという。

林さんは「生活の安定なしに国の安定は図れない」と指摘する。いずれは融資や集荷を担う協同組合を設立して効率化を図り、一大産地に育てたい考えだ。

八角の結実状況を確認する林健太郎さん＝2025年7月、ミャンマー中部ピンウールウィン（本人提供）

ミャンマー・ピンウールウィン、ネピドー、ヤンゴン

ミャンマー北東部シャン州で八角を収穫する男性＝2025年1月（ビャ・サミュエルさん提供）