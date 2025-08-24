《新作》だけど懐かしい！？【ミスド】ちょっぴりレトロなパケも可愛い「ドーナツ」

【ミスタードーナツ】の創業55周年を記念して発売中の「ニューホームカット」。日本で初めてミスドが誕生した1971年に販売していたメニュー「ホームカット」をリニューアルしたことで話題を集めています。そこで今回は、新しいのに懐かしい新作の「ドーナツ」を紹介します。

レトロなパッケージにも注目！

レトロなフォントのパッケージに包まれた「ニューホームカット ハニー」。創業当時に販売していたホームカットは、ケーキタイプの生地を揚げたシンプルなドーナツだったよう。今回のリニューアルでは、当時と同じように素材はシンプルながらも「ふんわりとしてしっとりくちどけのよい生地」（公式サイトより）にこだわっているのだとか。

リニューアルによる新しさを表現した味

リニューアルの新しさを表現するフレーバーとして登場した「ニューホームカット あんバター」。あんこには北海道産のあずきを使用し、バターフィリングにはフランス産岩塩を使っているのだとか。バターフィリングのコクと塩味によって、あずきの優しい甘みがより引き立った味わいを楽しめそうです。

懐かしい味にほっとひと息

「ニューホームカット シナモン」は、ドーナツ全体にシナモンシュガーをたっぷり振りかけているため、シナモンの味に加えて香りまで楽しめそう。ふんわりしっとりとしたドーナツ生地、香り豊かなシナモンによる素朴な味わいが特徴です。

新しくなった生地の味わいを堪能

タマゴとバニラの風味が特長のドーナツ生地をシンプルに堪能できる「ニューホームカット オリジナル」。トッピングがない分、生地本来の甘みや香りを楽しみやすいので、創業当時の懐かしい雰囲気に浸りながらドーナツを味わいたい人におすすめです。

新しいのにどこか懐かしい【ミスタードーナツ】の新作「ドーナツ」。シナモンとオリジナルは店舗によっては取り扱っていない場合もあるようなので、ネットオーダーで確認するのがおすすめです。

writer：河合 ひかる