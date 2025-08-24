猫は自由気ままな生き方をしている動物。…ですが、飼い主や家族との関わりの中で、ときには「自分の気分とは違う行動」をとることもあります。今回話題になったのは、飼い主さんの娘さんに抱っこされた猫ちゃん。そのときの仕方なさそうな表情が、SNSで注目を集めました。投稿はX（旧Twitter）にて、51.5万回以上表示。いいね数は2.8万件を超えたそうです。

娘と仕方がなく遊んであげてる猫の顔、みて…

今回、Xに投稿したのは「オキエイコ@コミティアでます」さん。登場したのは、猫のおこめちゃんです。

投稿に写るおこめちゃんは、飼い主さんの娘さんの腕の中でしっかりと抱っこされていたそうです。しかし、その表情は、リラックスしている…と言うには少し様子が違った模様。眉間にシワが寄っているようにも見える目つきに加え、わずかにへの字を描いた口元…。「本当は抱っこされたくないのでは？」と思わせるような雰囲気を漂わせていたようです。

それでも、無理やり逃げ出すことはせず、体勢を保ちながら抱っこに応じていたおこめちゃん。「仕方ないから付き合ってあげるよ」という猫なりの優しさが感じられます。なんだかんだで家族想いの優しい猫ちゃんみたいですね。

不満顔の猫ちゃんにX民も爆笑

不満そうな表情を浮かべながら、娘さんに抱っこされていたおこめちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「可愛いでしかない」「我慢強いニャンコさん」「やれやれだぜ…ってお顔してますね」などの声が多く寄せられていました。どうやら、おこめちゃんのガマン顔は多くの方に笑いと癒しを届けたようですね。

Xアカウント「オキエイコ@コミティアでます」では、猫のおこめちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いおこめちゃんの投稿はどれを見ても心癒されます。

