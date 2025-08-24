Instagramアカウント「ちったん。」に、張り切ってお外に飛び出したものの、他の猫ちゃんたちとの温度差に驚いて二度見をする「ぽち」くんの姿をとらえたリール動画が投稿されました。

執筆時点で220万再生を突破したこの動画には、「張り切って出たのに、あれあれ？って二度見が可愛すぎ♡」といった声があがりました。

【動画：窓を開けると勢いよく庭に出て行った1匹の猫→次の瞬間…】

お庭遊びが日課の猫ちゃんたち

出産直前の妊婦猫ちゃんを2匹立て続けに保護するなど、さまざまな縁が重なり、現在は総勢14匹の保護猫ちゃんと暮らしている保護主さん。

猫ちゃん14匹となるとベッドの上も常に争奪戦で、保護主さんは日々、人間の寝る場所を模索しているといいます。

そんな保護主さん宅のお庭は、猫ちゃんたちが安心して遊べるようしっかりと整備されていて、窓を開け、一斉に猫たちが庭に解き放たれるのが日課になっているそう。

まさかの二度見！

先日も、そんな日課を楽しんでもらおうと、庭へと続く窓を開け放った保護主さん。ところが、勢いよくお外に飛び出したのは、茶トラの「ぽち」くんだけだったのだとか。

真夏の暑さが嫌だったのか、他の猫ちゃんたちは室内の窓際に並び、お外に出ていくぽちくんの姿をのんびりと見物していたそう。

ぽちくんは窓から少し離れたところで、異変に気付いたらしく、ピタリと立ち止まったのだとか。

そして、他の猫ちゃんたちが出てきていないことに驚いた様子で、室内の猫ちゃんたちを二度見していたといいます。

気まずい空気に…（笑）

それまでぽちくんを見ていた猫ちゃんたちは、ぽちくんが振り返った途端に、なぜか一斉に目をそらしたそう。

まるで「あれ？もしかして出ちゃダメだった？」とでも言うような、なんとも気まずそうなリアクションのぽちくんと、そんなぽちくんから慌てて目をそらす猫ちゃんたちのコントのようなやりとりに、思わず笑ってしまいます。

面白すぎる猫ちゃんたちのやりとりに、この動画の視聴者からは「え～っ暑いし～。ムリ～って感じでしょうか?（笑）」「茶トラ振り向いたらみんなそっぽ向いてるし（笑）」「振り返った時、部屋組が目を逸らしてるのおもろいw」「分かりやすいくらいの温度差！」「漫画みたいな2度見と漫画みたいな逸らし」「長毛にゃこは、やはり暑いのかにゃ？綺麗な2度見かわいすぎるにゃん」といった爆笑のコメントが続々と寄せられました。

Instagramアカウント「ちったん。」では、保護猫大家族のお庭遊びや、朝ごはん待ちの様子など、賑やかで見ているだけで笑顔になれる日常の様子を楽しむことができます。

