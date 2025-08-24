¡ÚÄÉÅé¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¡Û¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ë¡ÖÀå½Ð¤·¼º¿ÀKO¾¡¤Á¡×¤«¤é42Ç¯¸å¤Î¿¿¼Â¡¡ÊÆWWF¤Ç¤Î¿Íµ¤ÇúÈ¯¤Ç¡ÖÃöÌÚ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡ÈÄ¶¿Í¡É¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤¬7·î24Æü¡¢¿´Â¡È¯ºî¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÊµýÇ¯71¡Ë¡£¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥¡¡¼¥ó¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É²ò»¶¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹½¤¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿Ä¹½£ÎÏ¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¤¦¤±¡¢¥Ò¥í¡¦¥Þ¥Ä¥À¤Î¸µ¤Ç³Ø¤Ó¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢1980Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È¤Ï¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡¡ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëµ©Âå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬Ä¹´ü·ç¾ì¤·¤¿1982Ç¯¡¢Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢ÃÏÊý½ä¶È¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡£1983Ç¯¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È¤Î»àÆ®¤«¤é42Ç¯¡¢¡ØÎÏÆ»»³Ì¤Ë´¿Í¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¡¦³ÊÆ®³¦¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎºÙÅÄ¾»»Ö»á¤¬¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡¦Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û
ÃöÌÚ¤Î¡È»×ÏÇ¡É
¡¡ÃöÌÚ¤Ï1982Ç¯¤ÎÆ±¤¸¥·¥ê¡¼¥º¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÊËÜÌ¾¡¦¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¥³¡Ë¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍ×ÀÁ¡£ËÜÊª¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆÄêÉ¾¤Î¹â¤¤¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¥³¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤ËÅ°Äì¤·¤ÆÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÃöÌÚ¤¬¡¢Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´ØÀáµ»¡¢¹Ê¤áµ»¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤È»ØÆ³ÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¼«¿È¤âÃöÌÚ¤È¿È¶á¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç±¿¤Ó¡¢µ»¤ÎÌ¥¤»Êý¡¢´ÑµÒ¤Î¼æ¤¤Ä¤±Êý¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¶Éñ¤¤¤Ê¤É¡¢Äë²¦³Ø¤òìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¡ÖMSG¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃöÌÚ¤È¤Î¡È»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¡É¤ò·ëÀ®¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼°ìÊÕÅÝ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢ÃöÌÚ¤Ï¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ë¤À¤±¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢ÃöÌÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¹¥Å¨¼ê¤òÎóµó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¥¸¥ó¡¦¥¥Ë¥¹¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ó¤¯¤ì·¿¡£¥É¥ó¡¦¥ì¥ª¡¦¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¾®ÎÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£¥É¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÀµÅýÇÉ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥ë¡¼¡¦¥Æ¡¼¥º¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¼ÂÎÏ¼Ô¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥·¥ó¡¢¾åÅÄÇÏÇ·½õ¤Î¤è¤¦¤Ê¶§°¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î²øÊª¡£¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍ¿Ê·¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃöÌÚ¤Ï¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Þ¤Ç¤â¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤ò´ÑµÒ¤ËÄó¶¡½ÐÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·×»»¤È¡¢¡Ö¼«¿È¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÈÃöÌÚ¥×¥í¥ì¥¹¡É¤òÁ´¿È¤ÇµÛ¼ý¤·¤¿¥Û¡¼¥¬¥ó¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÌµÎà¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥¡¡¼¥ó¡×¤È¶«¤Ö½Ð¿§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤Þ¤Ç¿¶¤ê¤Þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÈÃöÌÚÄ¶¤¨¡É¤Îµ¡²ñ¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯ÅþÍè¤¹¤ë¡£
»Õ¤ÎÉ¾²Á¤Î¡È½ñ¤´¹¤¨¡É
¡¡1983Ç¯6·î2Æü¡¢Ä¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¤ÎÂ¢Á°¹ñµ»´Û¡£¡ÖÂè1²óIWGP·è¾¡¥ê¡¼¥°Àï¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃöÌÚ¤ÈÀï¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢É¬»¦¤Î¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾ì³°¤ËÃ¡¤Íî¤È¤·¡¢ÃöÌÚ¤ÏÀå¤ò½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¼º¿ÀKO¾¡¤Á¡×¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡Ö°ìÈÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÌÀ¤Ê¤ëÆÉ¼Ô½ô·»»Ð¤â¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¹â¶¶¤ÎÃø½ñ¡ØÎ®·ì¤ÎËâ½Ñ¡¡ºÇ¶¯¤Î±éµ»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ä¡¢¹âÅÄ±äÉ§¤Î¼«ÅÁ¡Øµã¤Ãî¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï·ëËö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤âÅÁ¤ï¤ë¡¢²¿¤È¤âÆÃ¼ì¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¡ÖÃöÌÚÂÐ¥Û¡¼¥¬¥ó¡×¤Î·ëËö¤Ïº£¤âÆæ¤È¤µ¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½ôÀâ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤éÃöÌÚ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¬¡È¼º¿À¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ë¾¡¤¿¤»¤¿¡×
¡Ö¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¼«¿È¡¢µÞ¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÏµÇâ¤¨¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»î¹ç¸å¡¢À¾¿·½É¤ÎÅìµþ°åÂçÉÂ±¡¤ËµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿ÃöÌÚ¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ¼¼¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¡¢ºÊ¤ÎÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤Èò¿¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×
¡Ö»î¹ç·ë²Ì¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÑ¹¹¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Éû¼ÒÄ¹¤Îºä¸ýÀ¬Æó¤ÏÎ©Ê¢¤·¡¢¡Ø¿Í´ÖÉÔ¿®¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢½Ð¼Ò¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¡Ä¡ÄÅù¡¹¡£
¡¡É®¼Ô¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î±½¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÃöÌÚ¤Ï¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ë²Ö¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤ä¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤òÌóÂ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÈÃöÌÚÄ¶¤¨¡É¤ò¤Ï¤¿¤·¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²Ú¡¹¤·¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂçÀ®¸ù¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤º¡¢WWF¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤µ¤»¤ë¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¡£ÈéÆù¤Ë¤â¡¢ÍèÆü²ó¿ô¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤ËËÜ³ÊÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿PPV¡Ê¥Ú¥¤¡¦¥Ñ¡¼¡¦¥ô¥å¡¼¡á¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍÎÁÊüÁ÷¡Ë¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤ÎÍ¦»Ñ¤ÏÁ´ÊÆ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤ËÀ®Ä¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¹âµ®¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤Èº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈÃöÌÚÄ¶¤¨¡É¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»Õ¤Ç¤¢¤ëÃöÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤«¤é¡ÈÃöÌÚ¡É¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÂÎÆÀ¤·¤¿¡ÈÃöÌÚ¥×¥í¥ì¥¹¡É¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤òÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ»ë½ÐÍè¤Þ¤¤¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÑÇ¯¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃöÌÚ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Äï»Ò¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢½êÂ°ÃÄÂÎ¤È¤ÎÂÐÎ©¡¢ÁÊ¾Ùº»ÂÁ¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëË¡ÄîÆ®Áè¡¢2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¡¢Ì¼¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÎÑ¤ò¹ðÇò¡Ä¡ÄÅù¡¹¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤â¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤Ø¤ÎÌî¿´¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÃöÌÚ¥¤¥º¥à¤Î°¡¼ï¤È¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤³¤½¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¸À¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡¤È¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ºÙÅÄ¾»»Ö¡Ê¤Û¤½¤À¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¡¿1971Ç¯¡¢²¬»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä»¼è»Ô°é¤Á¡£¡ØÂôÂ¼Ãé¤Ë¿¿¶õ¤òÈô¤Ð¤»¤¿ÃË¡¿¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡¦Ìî¸ý½¤É¾ÅÁ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÂè43²ó¹ÖÃÌ¼Ò ËÜÅÄÌ÷½Õ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡¢¡ØÎÏÆ»»³Ì¤Ë´¿Í¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÂè30²ó¾®³Ø´Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÃø¤Ï¡Ø³ÊÆ®µ»¤¬¹ÈÇò¤Ë¾¡¤Ã¤¿Æü¡Á2003Ç¯Âç³¢Æü¶½¹ÔÀïÁè¤ÎµÏ¿¡Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£¸½ºß¡Ø»ÊÍÕ»Ò¤È¤½¤Î»þÂå¡ÁºÊ¤È½÷Í¥¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡Ù¡ÊÆüËÜ³¤¿·Ê¹¡Ë¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î29Æü¡¦9·î5Æü¹æ