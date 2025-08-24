¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÙÉðÂ¢·º»ö¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¡¢ÂçÏÂ¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤È¡È¶¦Æ®¡É¡¡¥Ð¥Ç¥£Å¸³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿À²ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×
¡¡Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè3ÃÆ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¥Í¥¿¥Ð¥ìÃí°Õ¡ª¡ÖÎØÆþÆ»¡×¤ÎÁÇ´é
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Àêµò¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍ×µá¤È¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤Ï¿¼¤¤Ææ¤ò¹ï¤à¡£Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤«¤é¤Î¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè3ÃÆ¤Îº£ºî¤â¡¢°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¡¡ÉðÂ¢¤ÏµÁÍý¤ÎÄï¡¦°Ë¿áÍµ»Ö¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¤¬ÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÍÅ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÈÌ¼ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤¬¡¢Àêµò»ö·ï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë½Áö¤ò»Ï¤á¤¿°Ë¿á¤Ï¡¢Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿ÂçÏÂ¹Ì°ì¡ÊµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ë¤òÎäÅà¸Ë¤Ë´Æ¶Ø¡£90Ê¬°ÊÆâ¤Ëµß¤¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂçÏÂ¤Ï»à¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡ÉðÂ¢¤Ï³ëÆ£¤ÎËö¤Ë¡¢¡ÖÂçÏÂ¤òµß¤¤½Ð¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ÉÂ±¡Àêµò»ö·ï¤ÇÌÜÅª¤òÃ£¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÂçÏÂ¤¬¡¢¤Ê¤¼ÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÍÅ¡×¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¤Î¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÂçÏÂ¤ò»à¤Ê¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÏÂ¤¬¡ÖÍÅ¡×¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿Ìõ¤Ï¡¢·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÅçÆ·¡Ê¾åÀ¾À±Íè¡Ë¤ò¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1¥ö·îÁ°¡¢³ùóì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë»ö·ï¤ÇÌ¼¤Î½ãÎø¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎØÆþÆ»¡¦È¬¾æ¹ë¡Ê¸¶À¾¹§¹¬¡Ë¤¬¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤Æ¥Ð¥¹¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡¢¼«Çú¡£È¬¾æ¤Î»à¤òÅé¤à°Ë¿á¤Ï¡¢»¦¿Í¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤ÂçÏÂ¤ËÇØ¤¤¤Æ¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤ò¼Í»¦¤·¡¢ÂçÏÂ¤ò¡ÖÍÅ¡×¤«¤éÄÉÊü¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÏÂ¤òÎäÅà¸Ë¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¤¿ÉðÂ¢¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¤È¡Ö°Ë¿á¤ò»ß¤á¤ë¤¾¡¢²¶¤È¤ª¤Þ¤¨¤Ç¡×¤È¡¢¶¦Æ®¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î¥Ð¥Ç¥£Å¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹âÅ¸³«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ö¥Ð¥Ç¥£·ëÀ®¡©¡×¡ÖÉðÂ¢¤ÈÂçÏÂ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö3¥·¥ê¡¼¥º¤«¤±¤¿ÉðÂ¢¤ÈÂçÏÂ¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¡Ö¼ê¾û¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿À²ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶»Ç®¤ÊÅ¸³«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
