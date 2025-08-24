ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¡ÖÌ´¤À¤±¤¸¤ã¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ËÇ÷¤ë¡¡¥¿¥ª¥ë¤Î¥°¥Ã¥º²½¡õÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤ÎÎ¢ÏÃ
¡¡²Î¼ê¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤Ë¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÉÀ¤³¦¤ÎYAZAWA¡É¤³¤ÈÌðÂô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÌðÂô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤ò»ý¤Ä¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¡É¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖYAZAWAÅÁÀâ¡×¤Î¿¿µ¶¸¡¾Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô¡¹¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿ÌðÂô¤Î¡É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡É¤Î´é¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ª¥ëÅê¤²¤ä¸ª¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò³Ý¤±¤Æ²Î¤¦ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó10Ç¯Á°¡¢Â¾¤ËÀè¶î¤±¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿Åö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¶È³¦¤Î¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãøºî¸¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÎÎ©¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£¡ÖÍß¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì´¤À¤±¤¸¤ã¡×¡Ö¤³¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ª¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦ÌðÂô¤Î±Ô¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎYAZAWA¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÎëÌÚµþ¹á¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ÊÁ°¡¢¼«¿È¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡ÉYAZAWA¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎ¢ÏÃ¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈËË¤òÀ÷¤á¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë50Ç¯¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÌðÂô¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¾ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥¤¥Ö¡£À¤³¦¤ÎYAZAWA¤¬¹Í¤¨¤ë¡É¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡£°ìÅÙ¤Ï¡Ö¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤òº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
