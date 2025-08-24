ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤¤¤ÞLINE¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÂçÊª¥×¥íÌîµåÁª¼ê
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÅÄÃæ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¾¡Íø¤ÎÃË¿À¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ê¤Î¤«¡¢Æü¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¡£Á°²ó¤âÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤·¡¢Á°¡¹²ó¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£200¾¡Ã£À®¤·¤¿¤é¸½Ìò¤ò¼¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥¤¥±¤ë´¶¤¸¤ä¤«¤é¡¢»Ä¤ë¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤¬200¾¡¡¢200¾¡¤È¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ä¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È2·³¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ÞLINE¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Á÷¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£