◆プレミアリーグ 第２節 アーセナル５―０リーズ（２３日、英ロンドン・エミレーツスタジアム）

プレミアリーグ第２節の５試合行われ、リーズの日本代表ＭＦ田中碧（２６）はアウェーのアーセナル戦に先発出場したが、右膝を痛めて後半１３分で交代した。

ホームで行われた開幕戦で古豪エバートンに１−０勝利を飾って中４日、田中はマン・オブ・ザ・マッチとなった開幕戦に引き続き強豪・アーセナル戦に４−３−３の中盤右サイドで先発した。

キックオフから豊富な運動量でピッチを縦横無尽に駆け抜けたが、前半に２点を奪われ、後半に突入すると同１３分に田中が右ひざを痛めて交代するまでにまた２点を加点されて４−０と大差をつけられた。

すでに勝負ありの状況から、さらに後半アディショナルタイム５分に今夏スポルティングＣＰから鳴り物入りで加入したスウェーデン代表ＦＷヨケレスがこの試合の自身２点目となるＰＫを決めて、最終的には５−０。優勝候補との対戦とはいえ、痛い大敗を喫した。

試合直後の会見で田中の故障箇所について聞かれたリーズのファルケ監督は「前半にタックルをして（右ひざの）じん帯に問題が発生した。初見は軽傷の印象だが、懸念もある。今後の経過を見守る必要がある」と発言。攻守の鍵を握る２６歳日本代表ＭＦの精密検査の結果が朗報であることを強く望んだ。

田中は治療を受け、試合終了から１時間後に記者と接触する取材エリアに姿を現したが、５−０大敗の上、故障も発生し、軽く会釈をしただけでチームバスへ乗り込んだ。歩様には怪我の影響は見られなかったが、次戦ホームのニューカッスル戦（３０日）の出場は微妙となった。