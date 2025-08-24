¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û²ñµÄ¤¬¤¿¤À¤Î»þ´ÖÄÙ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡ÈNG¥ï¡¼¥É¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö1¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤ï¤ë¡×
ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢MBA¥Û¥ë¥À¡¼etc¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¢²ñµÄ¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢ÌÌÀÜ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°ìÀ¸ÌòÎ©¤Ä¡Öµæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡×¤Îµ»½Ñ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢INSEAD¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎA.T.¥«¡¼¥Ë¡¼¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎCSO¡ÊºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤äCEOÆÃÊÌÊäº´¤òÎòÇ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿ùÌî´´¿Í»á¤¬¸ì¤ë¡£¿·´©¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
²ñµÄ¤Ç¤è¤¯½Ð¤ë¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«
¡¡²ñµÄ¤ÇÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤òÃ¯¤«¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤¬¼¡¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²ñµÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä°Õ¸«¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡²ñµÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¤ß¤ó¤Ê¤ò½¸¤á¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Á¼ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ê¶ËÅöÁ³¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤°Õ¸«¤À¡£
Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä°Õ¸«¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Äó°Æ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¼ê¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äó°Æ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤°Õ¸«¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Á¼ê¤Ï¤½¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤ÂÇ¤Á¼ê¤Ê¤É¡¢ÄêµÁÅª¤Ë¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÏÃ¯¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÃ¯¤Ë¤â°ÕÌ£¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê°Õ¸«¤Ç¡¢Ã¯¤«ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢°Õ¸«¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤À¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤ËÀÕÇ¤¤ò¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤Î¤È¤¼«Ê¬¤Ï¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Í½ËÉÀþ¤òÄ¥¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤«¤é¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ç¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°Õ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÆÀ¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥¯¤Î°ì¼ï¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤è¤¯²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÀ¤Æ¤·¤Æ¡¢È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¦°Õ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
¡¡¤³¤Î¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁ¤¨¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë°Õ¸«¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÀÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÀÅÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡¢Åú¤¨¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ìð°õ¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìð°õ¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÀÅÀ¤ËÅú¤¨¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿°ìÊ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÏÀÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
