バルセロナ、レバンテに2点を先取されるも逆転勝利！ 後半ATのOGが決勝点に
ラ・リーガ第2節が23日に行われ、レバンテとバルセロナが対戦した。
ホームのレバンテは、開幕節のアラベスとの試合に敗戦。開幕から2連敗となれば雲行きが怪しくなるだけに、敗北は避けたいところだった。
対するアウェイのバルセロナは、FW浅野拓磨を擁するマジョルカとのリーグ開幕戦に3−0で完勝。この試合にも勝利し、勢いに乗ることはできるか。
立ち上がりから試合の主導権を握るバルセロナだったが、先制したのはレバンテだった。15分、中盤でボールを奪ったレバンテは、マヌ・サンチェスが左サイドを駆け上がりながら対角へ浮き球のパスを送る。これをジェレミ・トリアンが折り返すと、最後はイヴァン・ロメロ巧みなトラップからゴール左下に流し込んだ。
その後もバルセロナはレバンテを押し込み続け、何度かチャンスを作るが、得点には至らない。そして前半アディショナルタイム7分、ホセ・ルイス・モラレスのシュートをアレハンドロ・バルデがブロック。しかし、これがバルデのハンドという判定になり、レバンテがOKを獲得。これをモラレスが沈め、レバンテに追加点をもたらす。前半は、レバンテが2点リードして終える。
後半、バルセロナが怒涛の巻き返しを見せる。49分、右CKの流れからラミン・ヤマルがペナルティアーク手前にいたペドリへとパス。そのペドリは右足を勢いよく振り抜くと、強烈なシュートがゴール右に突き刺さった。そして52分、同じく右CKという場面で、ハフィーニャが蹴ったボールをフェラン・トーレスがボレーで合わせ、バルセロナが約3分で同点に追いついた。
あと1点が欲しいバルセロナは、ボールをコントロールしながら得点への道筋を探り続ける。後半アディショナルタイム1分、敵陣で左サイドからヤマルがボックス内へクロスを上げると、これがウナイ・エルゲサバルのオウンゴールを誘発。バルセロナが遂に逆転した。
試合はこのまま終了し、バルセロナが3−2でレバンテに勝利した。
次節、レバンテは29日にアウェイでエルチェと、バルセロナは30日にアウェイでラージョ・バジェカーノとそれぞれ対戦する。
【スコア】
レバンテ 2−3 バルセロナ
【得点者】
1−0 15分 イヴァン・ロメロ（レバンテ）
2−0 45＋7分 ホセ・ルイス・モラレス（レバンテ）
2−1 49分 ペドリ（バルセロナ）
2−2 52分 フェラン・トーレス（バルセロナ）
2−3 90＋1分 ウナイ・エルゲサバル（オウンゴール／レバンテ）
