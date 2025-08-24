ミランがまさかの敗北…“昇格組”クレモネーゼ、ボナッツォーリのジャンピングボレー弾が決勝点に！
セリエA開幕節（第1節）が23日に行われ、ミランとクレモネーゼが対戦した。
昨季のミランは開幕から不安定なパフォーマンスが続き、8シーズンぶりに欧州の大会への出場権を逃した。再建を託されたのは、かつてミランの指揮を執っていたマッシミリアーノ・アッレグリ監督。今夏の移籍市場ではMFルカ・モドリッチなどを獲得し、新体制の下でのリーグ初戦を迎えた。
対するクレモネーゼは昨季、プレーオフを制してセリエA昇格を果たした。ミランとのリーグ開幕戦では、どのような戦いぶりを見せるか。
立ち上がりからボールを支配するミランだったが、先制したのはクレモネーゼ。28分、左サイドからアレッシオ・ゼルビンがボックス内めがけてインスイングのクロスを上げると、フェデリコ・バスキロットがヘッドでシュートを叩き込んだ。
1点を追うミランは前半アディショナルタイム1分、ペルヴィス・エストゥピニャンがボックスの深い位置からファーサイドにクロスを上げ、ストラヒニャ・パヴロヴィッチが頭で叩きつけるようにゴールを決め、同点に追いついた。
後半、先に得点したのはクレモネーゼだった。61分、敵陣でバスキロットがボールを奪うと、ジュゼッペ・ペッツェッラがクロス。フェデリコ・ボナッツォーリがジャンピングボレーでゴールニアサイドに突き刺した。
刻一刻と試合が進むなか、1点ビハインドのミランはクレモネーゼの堅い守備をなかなか崩し切ることができない。
結局、試合はこのまま終了。集中力を切らさず守り抜いたクレモネーゼが逃げ切り、2−1でミランに勝利した。
次節は29日に行われ、ミランはアウェイでレッチェと、クレモネーゼはホームで同じ昇格組のサッスオーロとそれぞれ対戦する。
【スコア】
ミラン 1−2 クレモネーゼ
【得点者】
0−1 28分 フェデリコ・バスキロット（クレモネーゼ）
1−1 45＋1分 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ（ミラン）
1−2 61分 フェデリコ・ボナッツォーリ（クレモネーゼ）
