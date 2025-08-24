¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³ Ä¶¹ë²Ú¡ª¿Íµ¤²Î¼ê¡õ½÷Í¥¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¡¢²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥â¥È¤Ï¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØLove Paradox¡ÙÎ©ÌÚÁá³¨¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡À¸¥Ð¥ó¥ÉX]ÀÅ¹á¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡¡ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢2011Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥íÅÐ»³¤ò¤·¤¿Î©ÌÚÁá³¨¤µ¤ó¤È¹©Æ£¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ÊÁ°¹©Æ£¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤¤¡¢ÀèÆü¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿ÈÓÅç¤È¤â°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡Ö¤½¤·¤ÆÈÓÅçÄ¾»Ò¤µ¤ó¤È¤â3¿Í¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡¡Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ªÍ¥¤·¤¤¡¡¤½¤ó¤Ê¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£