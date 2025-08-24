【MLB】パドレス2ー1ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）

【映像】ダルビッシュのスローボール→打者が動けなくなる

8月22日（日本時間8月23日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、パドレスのダルビッシュ有のスローカーブが話題となっている。

2-1、パドレス1点のリードで迎えた5回表・ドジャースの攻撃、2死一塁の場面で打席に立ったのは、この日の第1打席でライトへの先制ソロアーチを放っている8番のアレックス・フリーランド。そのフリーランドに対してダルビッシュは、初球、内角いっぱいのところを突く150km/hの直球で見逃しを誘ってストライクを先行させると、続く2球目は内角やや低めのところへと投じた146km/hのカットボールでファウルを打たせ、あっという間にフリーランドを追い込むことに。

そして勝負の3球目、ダルビッシュが投じたのは外角高めへと投じた114km/hのスローカーブ。これには意表を突かれたのか、フリーランドは手が出ず、見逃し三振に。ダルビッシュは、前の打席で先制弾を許した若手に、経験豊富なベテランならではの投球術で、その力量の差を見せつけることとなった。こうしたダルビッシュの見事な奪三振に、ファンからは「3球三振やんｗ」「ドン引き」「目が点ｗ」「さすがベテラン」「ダル師匠やな」「無駄がない投球」「格の違いを見せた」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日のダルビッシュは6回を投げて74球、許した安打・失点はフリーランドに打たれた先制ソロ弾のみ、5奪三振、与四死球2の好投で試合を作ると、後を受けたリリーフ陣もよく踏ん張り、2-1でドジャースに勝利。ダルビッシュの今季3勝目は、ドジャースとの3連戦の初戦をとる重要な1勝となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）