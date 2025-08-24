ロシアのウクライナ侵攻は、2022年2月の開始から4年目に入り、終結の兆しが見えない。プーチン大統領が戦争を終える条件を理解するには、彼の戦略的意図、地政学的目標、国内政治的文脈を分析する必要がある。



プーチンは侵攻終結の条件として、以下の点を挙げている。第一に、ウクライナ東部・南部4州（ドネツク、ルハンスク、ヘルソン、ザポリージャ）からのウクライナ軍の完全撤退。第二に、ウクライナのNATO加盟断念。第三に、ウクライナの「非ナチ化」と「非武装化」。これらはウクライナに降伏を強いる内容であり、ウクライナや西側諸国から非現実的と批判されている。



4州の領有権主張はプーチンの核心的目標である。これらの地域は、クリミア半島への陸路確保や黒海沿岸の戦略的支配を強化する地政学的価値を持つ。NATO加盟阻止は、ロシアの安全保障上の「レッドライン」とされ、プーチンはNATOの東方拡大を歴史的脅威とみなしている。しかし、これらの条件はウクライナや西側にとって受け入れがたい。



プーチンの公式条件は、最大限の成果を追求する戦略的アプローチを反映している。時間稼ぎを狙い、停戦交渉を通じてロシアに有利な条件を引き出そうとしている可能性がある。部分的な占領地域の維持や、戦線の現状凍結を提案することで、戦況の膠着や経済的圧力への対応を模索しているかもしれない。ただし、完全な撤退や領土返還は想定しにくい。



国内政治的文脈も重要である。戦争の長期化による経済的疲弊や人的損失への不満がロシア国内で高まりつつある。プーチンは権力基盤を維持するため、「勝利」を示す必要がある。東部2州の完全支配や、少なくとも現状の占領地域の維持は、最低限の「成果」として提示される可能性が高い。



プーチンの姿勢は、米国の動向に大きく影響される。米国がウクライナに早期終結を求める圧力をかける一方、ウクライナは「領土保全」を譲らず、欧州諸国の支持を得ている。この対立構造は、プーチンが求める「ロシアに受け入れ可能な合意」を複雑化させている。



ロシア経済への制裁の影響も無視できない。エネルギー収入の制限や国際的孤立は、プーチンに譲歩を迫る要因となる可能性がある。しかし、制裁の効果を軽減する代替措置を講じているとされ、強硬姿勢を維持している。



プーチンが侵攻を終える現実的な条件は、次の3点に集約される。第一に、占領地域（特に東部2州）の実効支配の承認、または戦線の現状凍結。第二に、ウクライナのNATO加盟に関する明確な保証（例：加盟凍結の確約）。第三に、ロシアへの制裁の一部解除。これらはプーチンの地政学的目標と国内ニーズを満たしつつ、ウクライナや西側が妥協可能な範囲に近づく可能性がある。ただし、ウクライナの抵抗と欧州の結束により、完全な合意は困難である。



プーチンがウクライナ侵攻を終える条件は、公式には領土割譲とNATO加盟断念だが、真の狙いはロシアの地政学的影響力の確保と国内での「勝利」の演出にある。交渉の進展は、米国の仲介、制裁の影響、ウクライナの抵抗に左右される。完全な和平には国際社会の保証メカニズムやウクライナの主権尊重が必要だが、プーチンの強硬姿勢は短期的終結を困難にしている。真の和平は、当事国と国際社会の協力が不可欠である。



◆和田大樹（わだ・だいじゅ）外交・安全保障研究者 株式会社 Strategic Intelligence 代表取締役 CEO、一般社団法人日本カウンターインテリジェンス協会理事、清和大学講師などを兼務。研究分野としては、国際政治学、安全保障論、国際テロリズム論、経済安全保障など。大学研究者である一方、実務家として海外に進出する企業向けに地政学・経済安全保障リスクのコンサルティング業務（情報提供、助言、セミナーなど）を行っている。