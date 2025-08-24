「26年にプレミアへ移籍する」24歳の日本代表MFが“日本人史上最高額”でイングランドへ！ドイツ老舗誌が予想「この新星の移籍金は68億円」
ドイツの老舗サッカー専門誌『Kicker』が、日本代表MFのステップアップ移籍を予想した。
同誌は22日に開幕したブンデスリーガについて、「新シーズンに関する18の大胆な論点」と題した記事を掲載。18チームに関して、新シーズンのトピックを１つずつ予測した。
昨シーズンに６位だったマインツについては、昨夏に加入した佐野海舟がプレミアリーグへ移籍すると見立てている。
「2026年にプレミアリーグへ移籍する予定で、この新星の移籍金は4000万ユーロ（約68億円）の大台を突破する。マインツがこれまで受け取った移籍金の最高額は、シーズン終了後に打ち消されることになる」
クラブ史上最高額で来夏にイングランドへ――。もし実際に移籍金が4000万ユーロなら、2019年の中島翔哉（ポルティモネンセ→アル・ドゥハイル）の3500万ユーロを上回る、日本人史上最高額となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
