「つい最近まで大学生でしたが」怪物級ルーキーが東京V戦で衝撃ゴール。完成度の高さに指揮官も絶賛「欠かせないプレーヤー」
最終ラインの裏に抜け出した若きアタッカーがGKをかわし、そこから冷静に左足にボールを持ち替えて、見事なコントロールショットでゴールを決めた直後、正直、言葉が出なかった。
０−１と敗れたヴィッセル神戸戦から中２日での東京ヴェルディ戦、疲労が蓄積されているはずなのに、サンフレッチェ広島の中村草太はなぜこんな衝撃ゴールを奪えるのかと、無言で感心すると同時に識者の河治良幸氏の言葉を思い出した。
「中村選手の最大の持ち味は90分トータルの運動量と最後まで落ちないインテンシティ。E-1選手権は途中出場のみでそれを発揮できませんでしたが、是非、森保監督にはどこかで90分使ってほしいです」
中村本人曰く「疲労はあった」そうだが、それでも圧巻のゴールである。ドリブル中にDFに足をかけられても踏ん張れる力、GKをいとも簡単にかわす技術、そこからDFの動きを冷静に読む判断力、そしてしっかりと決め切る力。大卒ルーキーとは思えない完成度の高さを見せつけた得点シーンでもあった。
そんな中村をミヒャエル・スキッベ監督は次のように絶賛した。
「つい最近まで大学生でしたが、今はチームで重要な役割を果たす選手になっています。色んなポジションも、そして得点もアシストもできますから、欠かせないプレーヤーです」
指揮官のコメントを、中村は「監督が使ってくれるので成長できています。自分だけでここまで来たわけでないので、チームメイトに感謝しながらやっていきたいです」と謙虚に受け止めている。
中村はルーキーイヤーでここまでリーグ27試合出場（1792分プレー）、５ゴール、６アシスト。“怪物級”の成績からも、チームに「欠かせないプレーヤー」という事実が分かる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【動画】中村草太”DF無力化の理不尽ゴール”
