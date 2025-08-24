

群馬県にある「ジャパン・スネークセンター」（筆者撮影）

【写真】衝撃…「あまりにディープ」「毒蛇がいっぱい！」国内唯一《“ヘビの動物園”の内部》

暑い夏の日、北千住から東武鉄道の特急「りょうもう」に乗る。埼玉、栃木を通り、群馬に抜けた。車窓には田園風景が広がっている。

東武鉄道桐生線「藪塚」駅で下車し、小さな駅舎から外へ出た。照りつける太陽の下、田んぼの間に延びるコンクリート道を歩く。横切るように流れる川は「蛇川」という名がついていた。

しばらくするとこんもりとした里山にぶつかる。あたりは“新田義貞の隠し湯”といわれる「やぶ塚温泉郷」の地。ゆるやかな坂道をのぼり小道を進むと、前方に不思議な入り口が見える。

イラスト化されたポップなヘビたちが「ようこそ！」「WELCOME!」と歓迎する。ノスタルジックな看板に吸い寄せられるように足を踏み入れた。

毒ヘビもたくさん飼育「ヘビの動物園」

ここは群馬県太田市藪塚町。1965年（昭和40年）に開園したヘビ類を専門的に展示する「ジャパン・スネークセンター」（以下、スネークセンター）だ。

大人1000円（中学生以上）、子ども500円の入園料で、世界各国の200匹ほどのヘビが展示・研究されている。毒ヘビや大蛇も見ることができる貴重な“ヘビの動物園”である。

敷地には、時代を感じさせる看板や年季の入った展示棟が並ぶ。あたりを見回し、懐かしさと高揚感、少しの恐怖に好奇心という複雑な感情が込み上げてきた。

まずブルーの建物に向かう。

「毒蛇」の真っ赤な文字が目をひくここは「毒蛇温室」だ。「ご自由にお入りください」の看板があり、ドキドキしながら中へ入る。



世界の毒ヘビを見ることができる「毒蛇温室」（筆者撮影）

薄暗い室内のガラスケースには、動物番組で見るような世界各地の珍しい毒ヘビの姿があった。日本の毒ヘビ「マムシ」と「ヤマカガシ」も並ぶ。

2008年の「原宿毒蛇事件｣（※1）で押収された猛毒のトウブグリーンマンバは、この温室で今、静かに暮らしている。

※1 東京都渋谷区の原宿駅近くに住む男性が無許可で毒ヘビを飼育し、指を咬まれて一時意識不明の重体に陥ったうえに動物愛護法違反（特定危険動物の無許可飼育）の疑いで逮捕された事件



「毒蛇温室」では、世界各地の毒蛇を飼育・展示している（写真：ジャパン・スネークセンター公式サイトより）

「毒蛇温室」の隣には「大蛇温室」が

｢大蛇｣の字面と響きにそそられて近づいたのは、「大蛇温室」だ。瓦屋根の平屋の大きな建物内に、アミメニシキヘビなどの世界の超級大蛇がいる。大きさやヘビの質感が伝わってくる展示だ。



何とも言えない佇まいの「大蛇温室」（筆者撮影）



間近にヘビを観察できる「大蛇温室」。希少種も展示されている（写真：ジャパン・スネークセンター公式サイトより）

敷地の中ほどにあるのは、「熱帯蛇類温室」。世界最大種のオオアナコンダやビルマニシキヘビが展示されていた。日曜・祝日にはヘビとの撮影会が開催されているとか。群馬出身の知人たちが、「子どもの頃、ニシキヘビを首に巻いたことがある」と言っていたのを思い出した。



「熱帯蛇類温室」には人気種のヘビが（筆者撮影）



「熱帯蛇類温室」には恐竜のオブジェやパネルが配置されている場所もありワクワクする（筆者撮影）

「採毒室」の看板が立つ棟では、ヘビとのふれあいタイムが行われていた。職員の誘導のもと、子どもやヘビ好きと思われる男性が手に乗せている。「初めて触った」という女性の楽しげな声も聞こえてきた。

土日祝日に「採毒の実演」もあり、なかなか見られないシーンをこの目で確かめたくなった。



ヘビと触れ合うこともできる「採毒室」（筆者撮影）



ハブの採毒実演も行われている（写真：ジャパン・スネークセンター公式サイトより）

マムシ酒や健康食品などを手がける会社が始まり

そして端にある資料館へ。ヘビの剥製や骨格標本、大きなヘビのホルマリン漬けが並ぶ。ヘビの動物園だからか、資料が豊富なうえディープで面白い。



「資料館」にはかなりディープな展示が並ぶ（筆者撮影）



「資料館」にある展示の一部（写真：ジャパン・スネークセンター公式サイトより）

屋外の「飼育場」は、シマヘビが自然の環境で放し飼いにされているようだ。鬱蒼としげる緑の中に、ヘビがいるのだろう。のぞき込んで探してみたが、姿は見つけられなかった。



「屋外飼育場」でシマヘビを探すも……（筆者撮影）

想像以上にエモーショナルだったスネークセンター。その運営と管理を行うのは、「一般財団法人 日本蛇族学術研究所」（以下、蛇研）である。



園の傍に立つ「日本蛇族学術研究所」（筆者撮影）

始まりは1965年、マムシ酒や健康食品などの製造販売を手がける会社の製造部門が設立した研究所だった。

ジャパン・スネークセンター著『ヘビ学〜毒・鱗・脱皮・動きの秘密〜』（小学館新書）には、薬用酒の原料となるマムシの養殖などの研究から始まったとある。

その後、世界のヘビを展示するようになり、ヘビの生態や毒に関する研究が本格的に行われるようになる。

この蛇研の所長となったのが、ハブ毒の血清作りに心血を注いだ沢井芳男博士（1913〜2004年）だ。1992年発売のノンフィクション『毒蛇』（小林照幸著・TBSブリタニカ、文春文庫『完本 毒蛇』は2000年発売）にその情熱が描かれている。

蛇研には多くの研究者が集い、毒ヘビに関わる唯一無二の施設だったことがうかがえる。



昔、手に入れて熱中して読んだ、小林照幸さんの『完本 毒蛇』。ハブ毒の怖さと血清開発への苦労を知り驚いた（筆者撮影）

日本で最初に「ヤマカガシの血清」が作られる

さらに蛇研では、毒ヘビの生態や咬傷に関する研究、抗毒素血清（血清）の研究・製造も進められた。

1980年代には「ヤマカガシ」の毒に関する研究が行われ、抗毒素血清が試作された。医療関係者や一般の人向けに「毒蛇110番」を設置し、研修を行うなど、“人を救うため”の取り組みにも力を入れている。

これらの対応をほぼ一手に引き受けてきたのが、蛇研の主任研究員で所長代理の堺淳さんだ。

蛇研では、ヘビ毒の作用や毒ヘビ咬傷、抗毒素による治療効果などを研究してきた。その傍ら筑波大学医科学研究科で病理学を学び、「ヘビ専門の研究員」として生物学的な視点に加え、病理学の視点からも咬傷対策に関わっている。

2017年7月、兵庫県の小学生がヤマカガシに咬まれ、一時意識不明になる事故があった。全国ニュースにもなり、ヤマカガシが毒ヘビであることを改めて認識した人も多いだろう。命を救った抗毒素血清（血清）の存在にも注目が集まった。



毒ヘビと知らない人もいる「ヤマカガシ」（写真：RewSite／PIXTA）

「ヤマカガシに咬まれるのは、手を出して捕まえようとするときがほとんど」と堺さん。

「ヤマカガシ」はおとなしいヘビだが、捕まえたり持って遊ぼうとしたり、ちょっかいを出す場合に咬傷事故が起こりやすい。

ただし、咬まれても一瞬で毒が入ることはまずない。口内の奥の牙でガブリとしっかり咬まれたときに毒が体内に入る。

「ヤマカガシの場合は特殊で、咬まれても腫れや痛みはなく、すぐに症状は出ません。これまで聞いた事例の中には、手を咬んだまま5分10分ぶら下がっていた状態だったという話もあります。引っ張っても取れず、咬みっぱなしなわけですよ」

腫れも痛みもなく、症状もすぐには出ないため、遊んでいたのが毒ヘビとは気づきにくいのかもしれない。しかし、この毒が咬まれた部位から吸収されて血管に入ると、毒は強く作用する。時間が経過してから出血を起こし、重症化すると急性腎不全や脳内出血を引き起こす。

ちなみに、猫がくわえてきたヤマカガシを取ろうとして重傷になった事故や、近畿地方の緑色のヤマカガシをアオダイショウと間違えて手を出して重症になった事故もある。故意ではなくても咬まれることは想定しておきたい。

しかも首のところにも毒腺があり、そこから毒を飛ばすこともあるとか。目に入ると危険な毒で、適切な距離を保ちたいいきものだ。

ヤマカガシの咬傷事故は過去50年間で50例近くあり、これまで5名が死亡している。数は多くはないが、重症化するリスクがあり、血清の存在は欠かせない。しかし常時保管する施設は限られ、現在でも血清が保管されているのは全国で13の施設だけである。

それはなぜなのか。

希少な「ヤマカガシの血清」は“未承認薬”

1984年に愛知県で中学生がヤマカガシに咬まれて死亡する事故が起こった。それまで無毒とされていたが、毒ヘビであることが広く認識される。遺族からの希望と寄付もあり、蛇研は科学研究費助成事業として血清の試作に乗り出した。

その血清が底をつくころ、厚生省の研究班が発足し血清の開発が再び始まった。2000年、ハブやマムシの血清製造のノウハウを生かし、ウマを免疫して約1000本の血清が作られた。

実は、ヤマカガシの血清はマムシの血清とは違い、「未承認薬」である。なぜなら、ヤマカガシ咬傷の発生件数が少なく、承認を得るための臨床試験を行うことが難しいからだ。

使用においては「治験的使用（臨床研究扱い）」に限られ、研究班や保管機関から直接搬送されることになっている。

重症例があった際、病院から研究班に連絡が入る。毒ヘビの咬傷事故に慣れている医師はそう多くはなく、初めて対応する医師もいる。当直の医師や研修医の場合は経験がなく判断が難しい。状況や症状から、堺さんらがヘビの種類を判断する。



スネークセンターの園内図（筆者撮影）

もしヤマカガシに咬まれたら…

そもそもヘビが咬んだのか、そして咬んだのはヤマカガシなのかマムシなのか。

時間をあけて血液検査をし、血液凝固に関わるフィブリノゲンが減少している場合、ヤマカガシの毒だとわかる。

研究班の救急ドクターと担当医師が血清の使用を検討し、緊急で血清を手配。家族の同意を得て投与をするという流れだ。

現在保管されているヤマカガシの血清は、2000年製造のもの。四半世紀が経ち、作り直しを考える時期になった。

血清の製造には「ヘビ毒」が必要で、ヤマカガシを集めなければならない。しかし近年、ヤマカガシの数が減少している。田んぼの用水路がコンクリートに変わり、主食であるカエルが繁殖できなくなっているのが一因だ。

「前回は業者に依頼して1年間で600匹集めてもらいましたが、今回は数年かかっています。ヘビの中ではおそらくヤマカガシが一番減ったかもしれません。ただ、数は減っていますが、咬まれて重症化する例はどうしてもあるため、抗毒素血清の製造は必要なのです」



2025年、「ヤマカガシ体色プロジェクト」によって「123」もの色柄のパターンがあることが判明した。写真は、日本地図とともに各地のヤマカガシの多様な色彩パターンを表した一例（画像：京都大学・福田将矢さん提供）

「マムシの毒はきついですよ。毎年数人亡くなっていますし、重症例はかなりあると思われます」

マムシ咬傷は年間約3000件。死亡例は5名ほどで、70代以上の高齢者という。毒蛇110番への連絡も、マムシの咬傷事故が圧倒的に多い。

マムシはこちらが手を出さなくても咬んでくる。春と秋には主に昼間に活動するが、気温が高い時期は日中を避けて夕方から夜にかけても活動する。そのため、夏は暗い時間帯の被害が増える。

カエルやネズミ、鳥などを食べるため、河川付近や農村地域、林などと広く分布する。「郊外に行けば、マムシはもう当たり前のようにいます。家の庭や道、河原など、どこにでも出ると思っていい」と堺さんは語る。

マムシの意外すぎる「咬傷シチュエーション」

「日中は暑いため出てこなくても、夜になると川に水を飲みに来ることもあります。河原でバーベキューをしているときや、花火大会で咬まれたという事故もありました。マムシの場合は足元を咬まれることが多く、靴を履いていれば牙が刺さって毒が入ることはほとんどありません。でもサンダルの場合は咬まれると毒が入りやすく、本当に気をつけてほしいです」

夜の駐車場や草むら、農作業中に手を伸ばして咬まれることもある。痛みはチクっとする程度で虫刺されと間違えることもあり、受診をしてマムシ咬傷と判明する場合も珍しくない。

「マムシは落ち葉の上にいるとわかりにくく、タケノコ掘りで膝をついた瞬間に咬まれた小学生もいました。極端な例ですが、屋根からマムシが落ちてきて振り返った際に舌を噛まれたという事例が医学雑誌に報告されています。昔、マムシ酒を作るためにペットボトルに入れてあったマムシに気づかず、そのペットボトルに口をつけて舌を咬まれた事故もあります」



河原で周囲の色と同化してひそむマムシ（写真：みやすん／PIXTA）

マムシに咬まれた際に使用する抗毒素血清は｢承認薬｣で、毎年3000本ほど製造され、病院や保健所などに置かれている。

ただ、近所の病院に血清があるとは限らず、医師も毒ヘビ咬傷を知らないと対応が遅れてしまう。ときには「ヤマカガシに咬まれた」と受診する人がいて、実際にはマムシ咬傷だった例もあるなど、毒ヘビ咬傷は複雑なのだ。

「咬んだヘビの判別は難しいです。今の時期は、腫れてきたらマムシを疑っています。素早く判断して早めに抗毒素を使わないと、高齢者は重症化しますし後遺症も心配です」

マムシの場合、重症化して死亡するのは高齢者だが、咬傷事故は年代問わず起きている。

「 “危険生物”などと取り上げた本や図鑑が好きなお子さんが、手を出し咬まれてしまった、という相談もあります。特に小学生の男の子が多いですね」



スネークセンターのある藪塚駅からの風景。こういった田んぼの多い場所にもマムシは生息している（筆者撮影）

多いときには年間400件もの相談も

「毒蛇110番」への問い合わせは年間300〜400件。2008年からは、医療従事者と一般の人に向けた「マムシ・ヤマカガシ対策研修」を実地とリモートで行い、咬傷被害対策に力を入れている。

堺さんは大学病院や総合病院の救急からの依頼で出張研修や講演を行ったり、中毒学会等での発表をしたりと、まだまだ忙しい。

毒ヘビの研究や抗毒素血清の製造、咬傷対策を担う蛇研は、欠かせない存在といえよう。しかし研究費用の多くは、スネークセンターの観覧料の収入が柱という。もどかしい気持ちになった。

「哺乳類などの動物園に比べれば、爬虫類の飼育・管理のコストは低い」というが、ヘビ園を続けていくのは簡単なことではないだろう。

群馬県太田市藪塚町のヘビの動物園。ディープな世界を堪能しながら、自分の暮らしと毒ヘビとの距離を考えるきっかけにもなった。

スネークセンターのそばに立つ白蛇観音（筆者撮影）

（鈴木 ゆう子 ： ライター）