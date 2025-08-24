ÅÔÎè²Ú¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç´þ¸¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¡£Ã£Á£Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£Ã£Á£Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡Âè£²Æü¡Ê£²£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÈ¢º¬£Ã£Ã¡á£¶£¶£µ£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡Âè£²¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£±ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÔÎè²Ú¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï£±£´¥Û¡¼¥ë½ªÎ»¸å¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤ÏÁ°½µ¤«¤éÉ¡¿å¤ä¤»¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢£±£·Æü¤ËÄÌ±¡¡£È¯Ç®¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½éÆü¤ÏÉ¡¿å¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè£²£Ò¤Ï£¸°Ì¤Ç½Ð¤Æ¡¢£´ÈÖ¤«¤é£³Ï¢Â³¥Ü¥®¡¼¡£ÅÓÃæ¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï£±£±¡¢£±£²ÈÖ¤ÇÍî¤È¤·¡¢£±£´ÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë´þ¸¢¤·¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£±£¶ÀïÌÜ¤Ç½é¤Î´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¡¢Æ±È¼¶¥µ»¼Ô¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Íè½µ¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£