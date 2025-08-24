展示の前で編著した「沖縄の昆虫」を手にする槐さん＝７月２１日、あつぎ郷土博物館

あつぎ郷土博物館（神奈川県厚木市下川入）で開催中の同市の友好都市・沖縄県糸満市を紹介する企画展で、昆虫類などの生態が紹介されている。展示を手がけたのは同館学芸員の槐真史さん。図鑑「沖縄の昆虫」を編著した専門家で「本を手にしながら沖縄の昆虫に関心を持ってもらえれば」と思いを語る。

企画展「いとまんの文化と自然」の自然コーナーを担当。日本最大の「幻のカマキリ」とも呼ばれる「マエモンカマキリ」については成長の過程や沖縄での分布などを詳しく解説している。マエモンカマキリは専門家でも見た人が少なく、槐さん自身が沖縄全域で調査するようになったきっかけは、糸満市内の公園で出会った親子から聞いた「大きなカマキリがいる」という情報だったという。

沖縄と厚木に生息するアブラゼミの種類が違うことや、沖縄には国内最大のバッタ「タイワンツチイナゴ」のほか、南西諸島に分布する「クビワオオコウモリ」の亜種「オリイオオコウモリ」が生息することも紹介している。

槐さんは沖縄県内の高校教諭らとプロジェクトを立ち上げ、沖縄で出合える昆虫を４万件の野外調査・昆虫標本データベースから抽出。５年前に「沖縄の昆虫」を出版した。地域に根差した教育の普及とともに、沖縄の子どもたちが身近な昆虫を観察する際のガイド本として手がけたという。副教材として沖縄県内で使用している学校もある。

企画展では「沖縄の昆虫」が閲覧できる。９月７日まで（期間中の休館日は８月２５日）。入場無料。問い合わせは、同館電話０４６（２２５）２５１５。