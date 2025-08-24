

今回訪れたのは、大阪・梅田にある「UMEDA FOOD HALL（ウメダフードホール）」（筆者撮影）

フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。

今回は、大阪・梅田にある「UMEDA FOOD HALL（ウメダフードホール）」を訪問します。

複雑怪奇な大阪「梅田ダンジョン」に潜入

日本屈指の規模を誇る地下街がある大阪・梅田。一帯は「梅田ダンジョン」という異名があるほど、複雑怪奇な構造で知られる。広がる地下街は約8万平方メートルの広さで、内部にいくつもの駅があることもまたややこしい。

JR大阪駅と大阪メトロ梅田駅を中心に、大阪メトロであれば東梅田駅や西梅田駅、阪神と阪急もそれぞれ大阪梅田駅を構えている。同じ路線でもいくつも改札があり、大阪・関西万博を目当てに訪れた観光客のような“初心者”の場合、出る場所を間違えると大変なことになりかねない。

そんなダンジョンの中には、さながらオアシスのようにいくつもフードコートがある。直近では、再開発が進む「うめきた」エリアの象徴的存在である「GRAND GREEN OSAKA（グラングリーン大阪）」に「タイムアウトマーケット大阪」も誕生した。2014年にポルトガルで誕生したフードコートで、アジア初進出となる鳴り物入りで話題を呼んだ。



「タイムアウトマーケット大阪」。そこまで暗くはないが、ムーディな雰囲気は漂う（筆者撮影）



フードコートには似つかわしくない牛肉たち（筆者撮影）

このほか、1950年代から庶民の食欲を満たしてきた阪神百貨店梅田本店の「スナックパーク」も見逃せない。世にも珍しいオールスタンディングのフードコートで、一帯のビジネスパーソンのランチ需要やちょい飲み需要の受け皿として、愛され続けている。



「スナックパーク」。オールスタンディングで回転率も高そうだ（筆者撮影）



“4人立ち”の席もある！（筆者撮影）

新時代のフードコート「阪神大食堂」

同じく阪神百貨店梅田本店の9階には「阪神大食堂」もある。スナックパークが歴史的なフードコートだとすれば、こちらは新時代のフードコートといえるだろう。

2021年にオープンし、ミシュランガイドで高い評価を得た店舗たちを含めて全店がフードコート初出店だったほか、当時では国内初となる予約制の半個室「プレミアムルーム」を用意したことも大きな特徴だ。



阪神百貨店梅田本店の9階にある「阪神大食堂」（筆者撮影）



フレンチや創作中華など、さまざまなジャンルの注目店が集まっている（筆者撮影）



予約制の半個室「プレミアムルーム」もある（筆者撮影）

このようにさまざまなフードコートが営業しているうち、収容人数という点で存在感を発揮しているのが「阪急三番街」にあるフードコート「UMEDA FOOD HALL（ウメダフードホール）」である。

何でもそろう総合型フードコート！

ウメダフードホールがオープンしたのは2018年。当時の席数は約1000席で、フードコートの中でもかなり大箱の部類である。



「総合型」フードコートに向かう（筆者撮影）

もともと阪急三番街は1969年に開業し「水の都」として知られる大阪を象徴する施設として、地下街でありながら「川」を設けた。その後には「滝」も誕生し、非常にユニークな地下街である。



阪急三番街（筆者撮影）

そんな阪急三番街に生まれたウメダフードホールは、オープン当時の資料によると5つのゾーンを設定。一つが「バルゾーン」だ。さまざまな酒と食事を楽しめる店をラインナップしたという。「美食ゾーン」は、女性をメインターゲットに据えて健康志向の店舗などをそろえた。

反対に、ステーキや台湾まぜそばなどしっかり食べたい人向けには「スタミナフードゾーン」を、手軽にサクッと食べたい人向けにはうどんやラーメンを中心とした「お手軽ゾーン」、最後にクレープなど「スイーツゾーン」と死角がない。

関西屈指のターミナル駅として幅広い利用者がいることを考慮し、総合型で誰でも、そしていつでも楽しめるフードコートになっている。

実際に行ってみよう。阪急三番街の地下2階、南館から北館へ向かっていくと、雰囲気のある連絡通路が奥へと続いていく。その先に、ウメダフードホールがある。

まず感じるのは、開放感である。ウメダフードホールと同じくらい席数が多いフードコートはいくつかあるが、ここまで壁が少ないところは珍しいのではないか。広々とした感じを強く受ける。



雰囲気のある連絡通路を歩き、期待が高まる（筆者撮影）



北館へ向かっていく（筆者撮影）

洒落た空間に胸が躍る

フードコートの中心に近い部分には、大きな時計が象徴的にそびえたっている。その下に、レリーフの案内図があって洒落た空気を漂わせる。先ほど紹介したように、5つのゾーンに分かれて店が点在する作りになっている。



フードコートの中心に近い部分には、大きな時計が！（筆者撮影）



案内図さえも洒落た空気を漂わせる（筆者撮影）

フードコートの基本装備として、うどん店では「宮武讃岐うどん」、ラーメンでは、大阪発祥の「神座」と担々麺の「青藍」がコラボした店舗や「らーめんstyle JUNK STORY」に「中華そば専門 バラそば屋」。

ガッツリ系では「1ポンドのステーキハンバーグ タケル」や「名古屋名物 みそかつ 矢場とん」など。チェーン店らしいチェーン店は「フレッシュネスバーガー」くらいだが、幅広い店舗がある。



「宮武讃岐うどん」（筆者撮影）



大阪発祥の「神座」（筆者撮影）



席もバラエティー豊かだ（筆者撮影）

席は、一般的なテーブル席やハイテーブルのような席、さらにファミリーレストランのようなボックス席など、これまたバラエティー豊か。ソロ客は少なく、団体客が多い印象を受ける。

せっかくなので「地のもの」を食べたい

場所柄、「ザ・大阪」というよりは、旧来の伝統的なフードコートをアップデートしたようなラインナップだが、せっかく大阪に来たのだから普通の店を選ぶのは何となく面白くない。とはいえ、大阪感を打ち出した店は少ない。さて、どうしようか。

ちょっと調べたところ、どうやら「ダパイダン105」は大阪発祥の店であるようだ。東京のフードコートでも何回か見たことがある気もするし、あんまり大阪のイメージもなかった。気軽に食べられる点心や、ショーケースに並ぶ台湾ビールが面白いので、まずはここにしよう。



「ダパイダン105」（筆者撮影）



ショーケースに並ぶ台湾ビールが面白い（筆者撮影）



1軒目は「ダパイダン105」に決めた（筆者撮影）



調味料の種類も豊富だ（筆者撮影）

同じ観点で調べたところ「ヨーキーズクレープリー」はもともと神戸・西宮で誕生したとのこと。厳密には大阪ではないが、地のものという点ではまあ大差なかろう。あまりふだんフードコートで甘いものを食べないので、たまには選んでみる。



「ヨーキーズクレープリー」（筆者撮影）

クレープ×台湾ビールという異色の組み合わせ

いずれも軽いメニューなのですぐ提供されるだろうと思っていたが、思いのほか待たされた。点心とビール、クレープという異色の組み合わせはフードコートでしか味わえない醍醐味だ。



クレープ×台湾ビールという異色の組み合わせ（筆者撮影）

本当は点心とビールをちびちびやり、締めにクレープを食べたいところ。しかし、クレープは自分で持つほかなく、置くとせっかくの盛り付けが台無しになってしまう。ので、イレギュラーではあるがクレープから味わう。

ストロベリーチョコのクレープは、上にちょこんと苺が載って、その下にあるクリームがかわいらしい。私の知っているクレープは手巻き寿司のようなスタイルだが、こちらのクレープは天辺が丸まっているのも珍しい。

かぶりつくと、中にはたっぷりのクリームと、固形のチョコ。皮のモチモチ感、そしてチョコのポリポリとした食感は斬新に感じる。



天辺が丸まっているのも珍しい（筆者撮影）

意を決して台湾ビールを飲んでみると、意外にも相性は悪くない。フードコートでもなければ、スイーツでビールを飲むなんてことはできない。これだからフードコートはやめられない。



スイーツでビールを飲むのも悪くない（筆者撮影）

待ちに待った小籠包は、しばらく時間がたったにもかかわらずまだあたたかい。上部はもっちりめ、下はかなり火入れがされているのかかなり硬めの二層構造である。

一口で食べるには少し大きいものの、頬張ってかむとたっぷりの肉汁がほとばしる。猫舌なので、クレープを先に食べているうちに熱々からほどよい温度に変化していて、僥倖。



たっぷりの肉汁がほとばしる！（筆者撮影）

ここまで守備範囲の広いフードコートは珍しい

今回はあえて大阪・関西のものを中心に選んだが、このウメダフードホールは普段使いのフードコートとしてももちろん機能する。

というか、そっちのほうがメインだろう。メジャーどころのチェーン店には頼らず、ここまで守備範囲の広いフードコートはなかなか珍しいのではないか。

最近は妙に高かったり、昼飲みにシフトしつつあるのがフードコートのトレンドだが、このウメダフードホールは保守本流とも呼べるフードコートだろう。

（鬼頭 勇大 ： フリーライター・編集者・フードコート愛好家）