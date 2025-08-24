ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡µÈËÜ¤¬È¯É½¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÁ¶â¤Ï¡Ö°ìÎ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀèÆüµÈËÜ¶½¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤¬18Æü¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿20Æü¤Ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¤â¤Î¤Î¡¢²£Ê¸»ú¤Ë¼å¤¤À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÈËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤Í¡£¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¸À¤¦¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯µÈËÜÅª¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÇÛ¿®¤Î¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¤Ê¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥À¥á¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¤¢¤ë¤ä¤í¤·¡¢¤¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢¼ã¼ê¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â¤ä¤é¤»¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤É¤³¤«¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¿ô¤¬À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Í¤ó¤Ê¡£¤½¤ì¤¬11·î1Æü¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬»Ï¤á¤è¤ë¤Í¤ó¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤ª¶â¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤ä¤ó¤«¡£¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡£ÀßÄê¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤¹¤ó¤Î¤«¤Í¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡Ä¤È¸À¤¦¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ìÎ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÎ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Æ¤¤¤¦»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï18Æü¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢º£¸åÈ¯É½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÀî²È¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ä¡¢º£¸å³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼ã¼ê¤ò´Þ¤àÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ø¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë20Æü¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¤ò¡¢11·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈËÜ¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£