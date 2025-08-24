TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』、KV第3弾を公開
事故死したはずだったマリーの姉・アナスタジア。しかし、その死の真相は──現在放送中のTVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』より、物語が新たな展開を迎える第8話の放送にあわせて、キービジュアル第3弾が公開された。
また、アニメイト池袋本店にて配布された「ずたぼろ赤猫ものがたり」風スペシャルブックレットのデザインを公式サイトにて特別公開。ブックレットには原作・とびらのによる「ずたぼろ赤猫ものがたり」全文が掲載されているので、アニメとあわせて楽しんでみたい。
TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』は、MBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)とびらの・仲倉千景／双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会
