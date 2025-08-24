岩田剛典×蒔田彩珠『DOCTOR PRICE』第7話、“復讐編”開幕！ Omoinotakeによる主題歌とのコラボPV公開
岩田剛典が主演を務め、蒔田彩珠が共演するドラマ『DOCTOR PRICE』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第7話が、今夜8月24日に放送。鳴木（岩田剛典）の父を自殺へと追い込んだ医療過誤の真相、そして黒幕の正体が明らかとなり、物語はついに新章“復讐編に突入。また、主題歌・Omoinotake「フェイクショー」とコラボした
“ドラマ特別PV”が、本日6時よりTVer・YouTube・SNSにて同時公開された。
【写真】『DOCTOR PRICE』第7話、網野（ユースケ・サンタマリア）が院長選に出馬！ 現院長・天童（篠原涼子）との戦いが始まる
本作は、「漫画アクション」（双葉社）で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで届ける医療サスペンスドラマ。
「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成に岩田剛典。そんな鳴木が善なのか悪なのか、その本性をつかみかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を蒔田彩珠が演じる。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望をかなえながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく。
第7話からは、父の死の真相に辿り着いた鳴木が巨悪に立ち向かう、“復讐編”が幕を開ける。
3年前の医療過誤の真相を追う鳴木（岩田）は、ついに黒幕が網野（ユースケ・サンタマリア）であることを突き止めるが、網野は、私欲のために将成（林泰文）を犠牲にしたという鳴木の主張を認めない。そんな網野は、全てを闇に葬るためか、極東大学病院・院長選への出馬を表明。現院長・天童（篠原涼子）との戦いが始まる―。
そして鳴木は石上（三浦貴大）と共に、旅行会社「EXトラベル」の話をまもり（成海璃子）から聞く。EXトラベルは、PCR検査事業で大儲けし、最近では産婦人科の買収を続けているが、コロナ対策の助成金を不正に受給していたという疑いがあり、厚労省もマークしているという。そして院長を担える医師を探しているようで、気をつけるようにと忠告を受けるが…。
そんな中、Dr.コネクションへ面談に訪れた産婦人科医・水戸花実（村川絵梨）。彼女の希望年俸は、なんと4000万。それを聞いた夜長（蒔田彩珠）は驚きつつも、水戸の持っている信念に感銘を受けるのだった。鳴木は水戸の希望に近い案件を紹介するが、水戸からの連絡はその後ないままに、鳴木は夜長へあるミッションを言い渡すのだった。
そして院長選への出馬を表明した網野は、極東大学のトップ・医学部長の座をも狙い始める。「病院長と医学部長を兼務することになったら恐ろしい事態になる」と危機感をあらわにする依岡（北山宏光）は、院長選で天童が勝つよう動き出す。
その一方で鳴木は天童に接触し、網野がスティファー社と癒着関係にあることを告げる。すると天童は、その調査を進めているという。そこで鳴木は、自分と手を組まないかと持ち掛けたものの、天童の答えは「必要ありません」というものだった…。
日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
