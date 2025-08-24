タレント・モト冬樹（74）が23日に放送されたテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。全盛期のギャラを明かした。

大阪駅前ビルを訪れ、昭和レトロな地下街などを散策。最後は第1ビルの13階にあるビアガーデンで食事を楽しんだモトら。そこでお笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が「ビジーフォー最盛期、一番四天王って言われた時は40歳ぐらいすか?30歳?」と尋ねた。

モトが「40いくつだね」と振り返りつつ、当時と現在のテレビ局の羽振りの良さの違いを語った。すると、黒田は「あのー…これカットしてもいいんで。言わなくてもいいんで」と前置きして「当時、最高月収。ナンボですか?」と切り込んだ。

これにモトは「いや俺、金はあまりこだわらないから」とはぐらかしつつ「営業が月に12から15本ぐらいやってた。テレビ以外に」と当時の忙しさを振り返った。

また、黒田から「営業一本、平均ナンボぐらいもらってました?」と食い下がられるも「俺はそういうのはタッチしてないからよく分かんない」と答えなかった。しかし、「100（万円）いってたでしょ?」と聞かれると「もっといってたよ」と即答して、黒田らを驚かせた。