ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é½Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤«¤éÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ÂÄê¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¼¡¡¹»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¤â¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢ÌëÃæ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿²¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤ë¡£ÌëÃæ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿²¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤ë¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£¤´¤Ï¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤²¤Ê¤¢¤«¤ó»×¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤²¤Æ¡¢É÷Ï¤Æþ¤ì¤Æ¡¢²¿²ó¤«¤·¤Æ¿²¤¿¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿É¤¤¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é½Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÍ©Îî¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£º£¤«¤éÈÓ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤Õ¤ï¡Á¤ó¤È¡£¤³¤ÎÍ©Îî°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤È¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Æ¤ë¡×¤È¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£