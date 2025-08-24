¡Ö·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤Æ¤âÀï¤¦39ºÐ¥Ñ¥Ñ¤Îââ»ý¡¢ÎÏÆþ¤ì¤¿¡ÖµÓ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×
³Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Çµ±¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾´Õ#80¡¡ÎëÌÚ½ÙÌé¡×
¡¡º£·î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTHINK¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¼çºÅ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥È¾ÅÆîÂç²ñ¡×¤¬¿ÀÆàÀî¡¦³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯°ìÈÌ175cmÄ¶µé¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2»ù¤ÎÉã¤Ç39ºÐ¤Î¾ÃËÉ»Î¡¦ÎëÌÚ½ÙÌé¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£Éã¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤È¾ÃËÉ»Î¤ÎÀÕÌ³¡£¤½¤·¤Æ¶¥µ»¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÊú¤¨¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Í¥¾¡¤·¤¿º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô°Ì¤Ï¡£
¡ÖµÓ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡£
¡Ö½é¤á¤Æ½Ð¤¿¤Î¤¬5Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶Ú¥È¥ì¤òÇùÁ³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÉáÃÊ¤Ï°ñ¾ë¸©¤Ç¾ÃËÉ»Î¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬³è¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÁ´Éô¤¬Á´Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤ê¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¡¢³èÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÏÌòÎ©¤ÄÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½È¿ÂÐ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö»Å»ö¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç½ÐÆ°¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿©»ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¸ºÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âºÒ³²¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¿Í¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£9ºÐ¤ÎÌ¼¤È5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ºÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿§¡¹¤ÈºÊ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
