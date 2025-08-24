第107回全国高校野球選手権決勝

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われた。決勝で沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で破って悲願の初優勝。真喜志拓斗主将（3年）の優勝インタビューでの言葉が、ネットに感動の涙を呼んだ。

ライバルたちを熱い戦いで破り、たどり着いた夏の頂点。沖縄尚学の真喜志は、栄光の優勝キャプテンインタビューの中で母への感謝を伝えた。

この日は、アルプススタンドで声を枯らした母の誕生日。インタビュアーから振られた主将は、「こうやって甲子園で優勝できる自分にまで育ててくれて、ありがとうと伝えたいです」とマイクに言葉を乗せると、母は涙を浮かべていた。

日本一になった息子からの愛情あふれるメッセージに、ネットも涙が止まらない。

Xには、「真喜志くんのインタビューはほんと親の気持ちで聞いてて普通に号泣した」「素晴らしい感謝の言葉でしたね」「なけるなけるなけるなける かっこいいほんとにかっこいい」「最高の恩返し 一生の思い出になるだろうな 泣きそうになった」など感動の声が続出した。



