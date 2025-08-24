◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節 横浜ＦＭ０―０町田（２３日・日産ス）

Ｊ１は８試合が行われ、横浜ＦＭはホームで町田と０―０で引き分け、１７位に浮上して４月９日以来１３６日ぶりのＪ２降格圏脱出となった。町田は連勝が８で止まり、暫定２位に。鹿島がアウェーで新潟に２―１と競り勝ち、暫定首位に浮上した。湘南はアウェーで岡山に０―１と敗れ、１１試合未勝利（４分け７敗）で降格圏の１８位に転落した。またＧ大阪はホームで横浜ＦＣに３―２と勝利。今月１０日に８１歳で亡くなった初代監督の釜本邦茂さんの死去後、初勝利を挙げた。

大きな勝ち点１を積み上げ、横浜ＦＭがようやくはい上がった。８連勝中だった町田に０―０で引き分け。４月９日の川崎戦（３△３）以来となるＪ１残留圏の１７位へ浮上した。大島秀夫監督（４５）は「勝ちたかったが、大きな勝ち点１。まだまだ先は長いが、気分的にはポジティブになる」。総走行距離で約３キロ、スプリント数でも相手を２２回上回るなどタフに戦い抜き、降格圏から抜け出した。

今夏の移籍期間でアンデルソンロペス、エウベル、ヤンマテウスが移籍。２３年からマリノスの代名詞でもあったブラジル人３トップの解体は大きなインパクトを与えたが、指揮官は「全員で前に進むしかない。これを機にもう一回一つになろう」と選手に呼びかけた。

その言葉に呼応するようにＦＷ谷村、ＦＷクルークスら新加入組は早速存在感を示し、チーム全体でも攻守に積極的なプレーが増加。直近５戦で３勝１分け１敗と息を吹き返した。残り１１戦へ、この日が３１歳の誕生日のＭＦ喜田主将は「とにかくどんな形でも勝ち点を積み上げていくことが大事。毎試合が決勝戦のつもりで臨む」と表明。クラブ初２度の監督交代、１ステージ制で初の最下位、ワースト７連敗＆１１戦未勝利と多くの苦しみを味わったシーズンに、ようやく光りが差し込んだ。（後藤 亮太）