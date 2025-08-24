◆２０２５ワールドオールスタージョッキーズ第１、２戦（８月２３日・札幌競馬場）

ＪＲＡと海外のトップ騎手が腕を競う「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ」（ＷＡＳＪ）が２３日、札幌競馬場で行われ、世界選抜代表で初来日のトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ、デンマーク国籍＝が、第１戦４着、第２戦１着とし、合計４２ポイントで首位に立った。２位は第１戦で勝利した坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝が３１ポイントで続いた。

才能あふれる若き名手が日本のファンを沸かせた。初騎乗の第１戦（札幌１０Ｒ）は９番人気のテラステラで４着と健闘すると、第２戦（同１１Ｒ）は９番人気のパトリックハンサムでＪＲＡ初勝利。道中は馬群の内に構えて、冷静にロスなく内から抜け出した手綱さばきはお見事だった。「一気に加速して勝つことができた」と端正な顔を緩ませた。

１６年にデビューして英、仏などで経験を積み、２３年からドイツに拠点を移すと、昨年は７４勝を挙げリーディングに輝いた実力派。「このいい調子を明日も引き続き見せたい。またウィンターシーズンにも来られたらいいなと思う」と猛アピールを誓った。（坂本 達洋）